¿Lloverá en Santiago? Revisa el pronóstico para tu ciudad | CNN Tiempo

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Para el martes 14 de abril se pronostican las primeras lluvias de la semana en el sur del país. Se esperan precipitaciones en Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén, que tendrán una máxima que rondará los 13 °C.

El panorama cambia en la zona norte, ya que subirán las temperaturas y tendrá un cielo despejado para la mayor parte del territorio, con la excepción de Antofagasta, que estará parcialmente nublado.

Las máximas en el norte serán de:

25 °C en Arica.

25 °C en Iquique.

22 °C en Copiapó.

21 °C en Antofagasta.

En la zona centro, la temperatura tiende a bajar hasta los 22 °C y estará el cielo nublado durante mañana, sin probabilidades de precipitaciones para Santiago por el momento.

Sin embargo, durante el miércoles 15 de abril se espera que vuelva a subir la máxima hasta los 27 °C, aunque el cielo estará parcialmente nublado.