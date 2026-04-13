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¿Lloverá en Santiago? Revisa el pronóstico para tu ciudad | CNN Tiempo

Por CNN Chile

13.04.2026 / 17:06

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Para el martes 14 de abril se pronostican las primeras lluvias de la semana en el sur del país. Se esperan precipitaciones en Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Puerto Aysén, que tendrán una máxima que rondará los 13 °C.

El panorama cambia en la zona norte, ya que subirán las temperaturas y tendrá un cielo despejado para la mayor parte del territorio, con la excepción de Antofagasta, que estará parcialmente nublado.

Las máximas en el norte serán de:

  • 25 °C en Arica.
  • 25 °C en Iquique.
  • 22 °C en Copiapó.
  • 21 °C en Antofagasta. 

En la zona centro, la temperatura tiende a bajar hasta los 22 °C y estará el cielo nublado durante mañana, sin probabilidades de precipitaciones para Santiago por el momento.

Sin embargo, durante el miércoles 15 de abril se espera que vuelva a subir la máxima hasta los 27 °C, aunque el cielo estará parcialmente nublado.

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