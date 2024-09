La máxima alcanzará los 23° C en la RM: Pronóstico para el viernes 27 de septiembre de 2024

¿Qué hacer el último día de la semana? Para organizarse con anticipación, revisa el pronóstico de CNN Tiempo de norte a sur. En la RM se prevé un día soleado y primaveral.

El pronóstico para este viernes 27 de septiembre irá variando. En Iquique y Copiapó, las máximas oscilarán entre 19° C y 27° C. Avanzando hacia el sur, en Valparaíso la temperatura alcanzará los 17° C, mientras que en Concepción será de 13° C y en Temuco de 15° C. En estas dos últimas regiones, las mañanas seguirán siendo frías. En tanto, en la Región Metropolitana se prevé nubosidad parcial.