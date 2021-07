El mundo no ha dejado de reaccionar al exitoso viaje al espacio del fundador de Amazon Jeff Bezos, quien logró orbitar la atmósfera en su nave New Shepard de Blue Origin desde Texas, Estados Unidos. El hombre más rico del mundo anunció hace poco más de un mes que este 20 de julio realizaría este lanzamiento junto a 3 personas a bordo: su hermano Mark Bezos, la pionera de la carrera espacial Wally Funk y el joven Oliver Deamen. Tanto Funk con 82 años y Deamen con 18, se convirtieron respectivamente en las personas de mayor y menor edad en viajar al espacio. Fueron 11 minutos en los que la nave del multimillonario tardó para realizar la hazaña, de los cuales 3 minutos sirvieron para que los 4 tripulantes experimentaran la gravedad cero. Bezos aseguró que el viaje fue “más espectacular de lo que pensaba”, pero que no será el único, ya que encuentra estudiando la forma de hacer este tipo de proezas más llevaderas, económicas y sustentables.