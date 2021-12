El gobierno de Corea del Sur confirmó el indulto a la ex presidenta Park Geun-hye, quien desde 2018 cumplía una condena de 22 años por corrupción masiva. Medios locales informaron este viernes que la ex mandataria de 69 años se encuentra entre los beneficiados de indultos especiales que el actual presidente, Moon Jae-in decretó para este años nuevo. Park fue incluida en la lista debido a su estado de salud, ya que en 2021 ha sido hospitalizada tres veces por un dolor crónico de hombros y espalda. La ex líder fue declarada culpable de 16 cargos, la mayoría por soborno y coacción. El tribunal dictaminó que se había coludido con Choi Soon-il, una amiga cercana, conocida en el país por el apodo de “Rasputina”, para presionar a conglomerados con el fin de donar millones de dólares a fundaciones dirigidas por Choi.