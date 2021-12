La reciente elección de Gabriel Boric como presidente electo de Chile ha dado la vuelta al mundo, sin dejar indiferente a casi ningún líder u organización internacional, quienes no tardaron en felicitarlo. Para analizar el impacto de este nuevo liderazgo de izquierda en la región, conversamos con Pablo Iglesias, quien es ex vicepresidente segundo y ex ministro de España, y también junto a la doctora doctora en Ciencia Política de la U. De Cambridge Cassandra Sweet, y el doctor en Historia, Fernando Wilson. “Creo que es una enorme esperanza de democratización y de eficiencia económica asociada a la justicia social”, aseveró Iglesias en torno a las señales de liderazgo que ha dado el presidente electo.