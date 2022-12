En un nuevo capítulo de CNN Magazine, Viviana Encina conversó con el cantante, compositor y músico chileno, Álex Anwandter, sobre el estreno de su nueva canción Maricoteca, la industria musical en Chile con la aparición de una nueva camada de artistas de música urbana y su trayectoria musical. “En la época donde hice canciones más políticas, me preocupaba de aclarar que si bien la música popular se me hace un excelente vehículo para hablar y reflexionar sobre política, eso no le resta en absoluto el valor a una canción de amor o que celebra la ‘Maricoteca’, porque son igual de importantes. Y claro, ahora tocó la parte de la Maricoteca”, reflexionó el artista.