Patricio Arrau: “Los motivos de las bajas pensiones no están en una administración desastrosa de las AFP”

En el marco de discusión por la reforma previsional, Patricio Arrau, investigador del CIES de la UDD, comentó en Agenda Económica: “Yo creo que los motivos de las bajas pensiones no están en una administración desastrosa de la función que han tenido las AFP en todo este tiempo. Es claro que han administrado bien los fondos, han entregado buenas rentabilidades. El stock hoy día de fondos, un 75% responde a la rentabilidad acumulada y un 25% responde a las cotizaciones”.

“Nos descuidamos por demasiados años. La tasa al 10% era demasiado baja, las lagunas demasiado altas, los independientes no cotizaban, no teníamos una PGU y es necesario, por cierto, mejorar las cosas y abrirse a mayor competencia. La propuesta de un ente estatal participando, como una AFP, viene de hace mucho años, de la Comisión Bravo, nunca se abordó, y hay muchas cosas que no se han hecho, pero lo que es la operación misma de administración de los fondos, han sido realizados con bastante eficiencia”, añadió.