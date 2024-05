El precio del cobre se acerca a niveles históricos en el país. El valor más alto lo obtuvo en mayo de 2022, cuando alcanzó los US$ 4,80 la libra, y esta mañana las cotizaciones han llegado a US$ 4,69 la libra, un repunte superior al 1%, lo que va consolidando la mirada que han planteado analistas y bancos de inversiones a nivel internacional sobre que el precio de nuestro principal producto de exportación puede encaminarse bien a los US$ 5 la libra a fines de 2024.

De hecho, medios especializados han planteado la posibilidad de que estemos entrando en algún tipo de superciclo de precios para el metal rojo. Revisa más detalles en el video adjunto.