Minutos Constituyentes, capítulo 9: Quién corre con ventaja en la carrera por la Nueva Constitución

En el noveno capítulo del nuevo podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, Paul Follert y Alicia Contreras nos explican cómo quedó conformado el nuevo Consejo Constitucional.

Con una participación de casi 12 millones y medio de electores, la ciudadanía escogió a los 51 consejeros que redactarán la propuesta de nueva Constitución. Finalmente, el Consejo quedó conformado por 22 republicanos. Si bien inicialmente fueron electos 23, Aldo Sanhueza renunció a los pocos días a su militancia, pero no así a su nuevo cargo. Chile Vamos, en tanto, quedó con 11 escaños, el oficialismo con 16, y fue electo un consejero indígena.

Con esta mayoría, los republicanos se hicieron con el llamado poder de veto, es decir, tienen el control para rechazar -por sí solos- cualquier norma que se vote en el Consejo.

Un poder que no dejó de llamar la atención, considerando que el partido liderado por José Antonio Kast no fue parte del Acuerdo por Chile, que dio inicio a este proceso constitucional. Ante las dudas, Luis Silva, el consejero republicano más votado a nivel nacional, descartó un eventual “boicot” al proceso: “Las personas que dicen ‘ellos lo van a boicotear porque nunca lo quisieron’, confunden no querer un proceso con comportarse traidoramente”.

Por el contrario, para aprobar las normas en el Consejo, se necesitan al menos 31 votos; cifra que este partido alcanza solo si es que suman a Chile Vamos. Gloria Hutt, la única consejera electa de Evópoli, apuesta por la moderación al interior del órgano: “Yo soy optimista, tengo fe de que esto va a funcionar. Independientemente de que tenemos proyectos muy distintos, tenemos que encontrar una forma. Siempre vamos a trabajar por la moderación”.

El oficialismo solo estará representado por los candidatos electos de Unidad para Chile: seis del Partido Socialista, ocho del Frente Amplio y dos del Partido Comunista. En total, 16 consejeros, con lo que no les alcanza ni para vetar ni para aprobar normas por sí solos. Yerko Ljubetic, de Convergencia Social, afirmó: “Seguramente vamos a trabajar en la perspectiva de un texto constitucional que no va a representar todos los sueños de todos los que estamos ahí, pero tiene que resumir los acuerdos más importantes, los mínimos comunes a los que podamos arribar”.

Karen Araya, la consejera del Partido Comunista que logró la segunda mayoría a nivel nacional, afirmó que: “Esta es la Constitución que ha profundizado las desigualdades. Nosotros vamos a tratar de correr el cerco para la mejor calidad de vida de las personas y eso tiene que ver con cambiar la Constitución.

Las 12 bases constitucionales

Tras el triunfo de los republicanos, el diputado de ese partido, Johannes Kaiser, puso en duda las 12 bases constitucionales que deben estar presentes en el texto que elaborará el Consejo: “Estos no son los 10 mandamientos de Moisés. Yo personalmente creo que hay bordes que son mejores que otros.

Sus declaraciones rápidamente levantaron la alerta, pues las 12 bases fueron establecidas en el acuerdo para lograr una nueva Constitución. De hecho, el Comité Técnico de Admisibilidad será el encargado de resolver los requerimientos que se interpongan contra las normas que contravengan alguna de estas bases.

La experta de RN, Katherine Martorell, aseguró: “Las reglas del proceso —que son para todos— implican defender, proteger y cuidar los 12 bordes establecidos en la Constitución vigente”. Asimismo, su par de la DC, Alejandra Krauss, afirmó : “Hay que recordarle al diputado Kaiser que las leyes y la Constitución se respetan”.

¿En qué está la Comisión Experta?

En paralelo, los expertos siguen trabajando en el anteproyecto que recibirá el Consejo Constitucional el próximo 7 de junio, día en que el organismo deberá instalarse.

Las cuatro subcomisiones deben votar las más de 900 enmiendas que ingresaron al texto que fue aprobado en general a inicios de abril.

Finalizada la votación en las subcomisiones, el proceso entra en su recta final. Las normas pasan al Pleno para su votación en particular. Según el cronograma, esto comenzaría el próximo lunes 22 de mayo y finalizaría el 1 de junio, aunque las fechas podrían variar.

