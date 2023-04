Minutos Constituyentes, capítulo 6: Los expertos preparan sus enmiendas

A las 23:59 hrs. del lunes 17 de abril se cumple un nuevo plazo fatal para la Comisión Experta. Hasta esa hora los comisionados deberán ingresar las indicaciones al esqueleto del anteproyecto de Nueva Constitución.

Si bien la base del texto fue aprobada por unanimidad, en esta etapa los expertos pueden ingresar enmiendas para agregar, modificar, sustituir o derechamente eliminar partes del texto que ya aprobaron

Dentro de los temas que están generando más debate en los pasillos en la sede del Congreso Nacional en Santiago, está el sistema electoral, la paridad y el derecho a la salud.

Respecto del sistema electoral, el oficialismo está apostando por lograr un sistema de listas cerradas y bloqueadas. Es decir, ya no votar por un candidato en particular, sino por una lista de un partido político. Una idea que no convence a Chile Vamos.

La paridad es también otra de las banderas de lucha del oficialismo, pero para lograrla están en la búsqueda del voto de al menos dos comisionadas de oposición. Una tarea algo difícil, pues si bien en Chile Vamos están dispuestos a debatir el tema, conceptos como la paridad de salida -es decir, establecer mecanismos de corrección para garantizar igual número de candidatas y candidatos electos- consideran que sería “meter la mano en la urna”.

En cuanto al derecho a la salud, el debate se ha centrado en si mantener en la redacción del anteproyecto la libertad de elección del régimen de salud.

Para el oficialismo, eso podría implicar abrir la puerta para declarar inconstitucional, por ejemplo, crear una especie de fondo único de salud administrado por el Estado. En la oposición, por su parte, dicen que la redacción fue apoyada en general, por lo que eliminarla sería no respetar un acuerdo obtenido ya entre las partes.

¿Qué es Minutos Constituyentes?

Minutos Constituyentes es un podcast de CNN Chile, en el que nuestros reporteros nos explican semana a semana lo más importante de este proceso.