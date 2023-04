Minutos Constituyentes, capítulo 7: La batalla por el sistema electoral

En el séptimo capítulo del nuevo podcast de CNN Chile, Minutos Constituyentes, Paul Follert y Josefina de la Fuente nos cuentan cómo avanza el Proceso Constitucional.

Resumen del séptimo capítulo de “Minutos Constituyentes”

Más de 900 enmiendas ingresaron los expertos constitucionales al esqueleto del anteproyecto de Nueva Constitución. Oficialismo y oposición presentaron sus indicaciones por separado y, ahora, deberán comenzar el proceso de votación.

Cada bloque ahora deberá persuadir al menos a dos expertos de la vereda contraria para conseguir que sus enmiendas tengan luz verde. En esta etapa se podrá agregar, modificar, sustituir o derechamente eliminar partes del texto que ya se aprobó en general.

Uno de los principales nudos en el debate es el sistema electoral. Mientras el oficialismo apostó por listas cerradas y el fin de los pactos electorales, la oposición, por su parte, apunta a mantener listas abiertas y disminuir la magnitud de los distritos.

Actualmente, en Chile, el sistema electoral para escoger a los parlamentarios es proporcional. Se eligen mediante las llamadas listas abiertas. Es decir, los ciudadanos votan directamente por un candidato, dentro de una lista electoral. “Es el electorado el que define la preferencia, pero la preferencia está definida en función de la lista y no en función de aspectos personales como si fueran candidatos independientes”, explica Octavio Avendaño, académico de la Universidad de Chile.

El oficialismo ingresó enmiendas para cambiar este sistema a una de listas cerradas bloqueadas. En otras palabras, que los votantes voten directamente por una lista y no por un candidato en particular. “A mí me gustaría que hubiera ese cambio cultural. Que la gente no votara por el tamaño de la sonrisa, ni la cantidad de lentes que reparten los candidatos, sino por una opción colectiva; por programas, por ideas. Lo que se busca es mayor gobernabilidad. Si tú, como diputado, tienes la sensación de que te elegiste por tus propios votos, tienes una disposición a disciplinarte distinta a si la gente votó por la opción colectiva que tú representas”, comentó el analista político Pepe Auth.

Para el director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, Gonzalo Müller, esta opción no sería la más adecuada: “Cuando bloqueas la lista, quien elige el orden, es el partido. Eso significa que tu lealtad a quién va a ser; ¿al elector o a la directiva? Ese sistema es más propio de los países parlamentarios, donde la estabilidad del gobierno depende mucho de la disciplina de los parlamentarios. No es tan propio de los presidencialistas. El bloquear las listas nos aleja de la cultura política del elector. Fortalece en exceso a los partidos, porque lo más relevante sería que tu partido te ponga en un lugar asegurado. Por ejemplo, si un partido sabe que elegirá entre tres y seis escaños, si te ponen número uno, ya sabes que sin importar lo que hagas, vas a ser elegido parlamentario”.

En paralelo, desde Chile Vamos defienden mantener las listas abiertas. Eso sí, decidieron presentar una innovación: disminuir la magnitud de los distritos electorales. El mínimo de escaños sería tres y el máximo cinco. Hoy, el máximo es ocho. “No estoy de acuerdo con disminuir el tamaño de los distritos, porque eso tendería a generar un sesgo mayoritario, donde con 40 votos podrías sacar el 60% de los escaños, con el 40% de los votos”, dice la politóloga de la Universidad Católica, Julieta Suárez-Cao.

En cambio, Gonzalo Müller defiende esta idea: “En los sistemas proporcionales, siempre va a existir algún tipo de arrastre. Obviamente, si la cantidad de escaños a elegir es muy alta, es mayor la probabilidad de arrastre. Si es más bajo, es menos probable. Como ahora se eligen hasta ocho, vemos una cantidad importante de diputados y senadores con bajas votaciones”.

Ahora las enmiendas serán derivadas a las subcomisiones donde sus integrantes deberán aprobarlas o rechazarlas. Para aprobarlas se necesita un quórum de tres quintos. Tras esto, el pleno de la Comisión Experta discutirá y votará en particular cada capítulo.

Así, el 6 de junio, el órgano deberá hacer entrega del anteproyecto de Nueva Constitución al futuro Consejo Constitucional.