Yáñez afirma que “no hay antecedentes” de que funcionarios de Carabineros estuvieran involucrados en robo a Brinks

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que no existen antecedentes de que funcionarios policiales hayan estado involucrados en el robo a una bodega de Brinks el pasado viernes en Rancagua.

Los dichos de la autoridad ocurrieron luego de que un testigo del caso mencionara que un carabinero tenía vínculo con el caso. Además, la ministra del Interior, Carolina Tohá, comentó que un testigo dijo tener un dato sobre que también habría funcionarios de Carabineros involucrados en el caso.

¿Qué dijo Yáñez?

El mandamás de la institución dijo que “hasta el momento, y tal como lo ha señalado el fiscal regional, no existe ningún antecedente que de cuenta con mayor detalle de aquello. Lo que no significa que no se va a investigar, que no se va a buscar toda la información necesaria”.

Asimismo, fue enfático en señalar que en el caso de que efectivamente un efectivo policial estuviera involucrado en el atraco “no nos vamos a demorar un segundo, ni desviarnos ni un milímetro en tomar las decisiones más drásticas con ellos”.

“No pueden haber personas en la institución personas que estén involucradas o comprometidas con delincuentes”, concluyó.

Durante esta jornada los 18 imputados por el asalto a Brinks quedaron en prisión preventiva. En las audiencias de formalización, el Ministerio Público detalló que ya existían indicios de planificación desde inicios de 2024, cuando comenzó a gestarse la estructura delictiva. También señalaron que el botín del robo asciende a cerca de $12 mil millones.