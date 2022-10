Tras cuatro décadas de militancia, Ximena Rincón decidió renunciar a la Democracia Cristiana (DC) argumentando que “la crisis multidimensional que vive Chile también ha afectado a los que conducen la DC“.

🔴 AHORA | Senadores Walker y Rincón renuncian a la DC: "Vamos a converger con muchos para formar un nuevo partido". 📡 Señal en vivo: https://t.co/Esutw9tjY5 #NoticiasExpressCNN pic.twitter.com/OuI6fUvTI1 — CNN Chile (@CNNChile) October 27, 2022

En conversación con La Tercera, la senadora aseguró que “un partido político que en el último tiempo no ha sido capaz de generar espacios de democracia, de debate, de análisis para tomar decisiones, y que post 4 de septiembre en sus reacciones sostiene cosas como ‘no es que hayamos perdido, sino que todavía no hemos ganado’, uno dice bueno, no hay lectura mínima de lo que está pasando en el país”.

En la misma línea, apuntó a que “si no somos capaces de hacer eso, si no nos damos cuenta de que hay decisiones que están mal tomadas, que no conectan con lo que el país quiere, vamos a estar condenados a desaparecer. Y pasó el tiempo y ya estamos a dos meses y no hay ni un ejercicio mínimo de revisar qué pasó”.

“No hay generación de espacios para hacerlo, no hay posibilidades de convocarnos para ese diálogo; de hecho, los expresidentes autoconvocaron una junta nacional y se ocupó la herramienta del Tribunal Supremo para decir que no era legítima. Con el dolor del corazón, del alma, uno dice ‘bueno, aquí no hay espacio’. Y si consideramos al partido político como un fin en sí mismo, no estamos entendiendo el rol de la política. La DC fue exitosa durante décadas, transformó el país; pero hoy ha dejado de serlo”, señaló.

La parlamentaria cree que “la Democracia Cristiana se perdió cuando su afán por ocupar espacios de poder fue mayor que su afán de transformar la realidad. Cuando tú empiezas a pactar y a negociar y a ceder tus propias convicciones con tal de tener un espacio de poder, terminas transformándote en irrelevante”.

Eso, según ella, “tiene que ver con esta insistencia, por ejemplo, de entrar a un gobierno que no representa lo que somos, e insistir en entrar a pesar de que el gobierno y su coalición no nos quieren. Pero el afán de tener un puesto, una guita, como dirían los argentinos, es superior a las propias convicciones. Y ahí finalmente se terminó perdiendo“.

¿Por qué no entró a Amarillos?

“Estamos en coordinación con Amarillos, hemos conversado durante todo el proceso que tuvo el Rechazo, conversamos después del 4 de septiembre y no hubo posibilidad de construir algo nuevo. Amarillos tenía ya un trabajo hecho, una línea de acción definida. Nosotros queríamos que convergiéramos en algo que nos sumara a todas y a todos, fue imposible”, explicó Rincón.

Asimismo, añadió que con Amarillos “simplemente no hubo acuerdo“: “Yo no llevé esas conversaciones, pero posterior al lanzamiento de Amarillos como partido, hemos tenido reuniones para trabajar juntos, apoyarnos mutuamente. Y, de hecho, hemos sacado propuestas para con todos los de la centroizquierda por el Rechazo que las hemos entregado al equipo que está negociando el acuerdo para tener un nuevo proceso”.