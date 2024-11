Winter tras descargos de defensa de Boric por denuncia en su contra: “A mí me pasó algo de estas características”

El diputado se refirió a la denuncia contra Boric, revelando su propia experiencia con situaciones de acoso: "Es un tema silenciado y muy complejo de abordar (...), pero todo indica que el presidente fue víctima de acoso".

La mañana de este martes ha estado marcada por la discusión generada en torno a la denuncia por “difusión de registros de imágenes privadas y acoso sexual” interpuesta por una excompañera del Presidente Gabriel Boric en su contra, que se hizo pública recién el lunes por la noche.

El hecho ha sucitado declaraciones de todo el espectro político, opinólogos y otras personalidades. Si bien, la mayoría llegó al consenso de que es difícil hablar con tan poca información, algunos han aprovechado para comparar el caso con experiencias similares vividas por ellos mismos.

Uno fue el diputado Gonzalo Winter, quien en entrevista con Radio Cooperativa, expresó que estas situaciones son muy complicadas de analizar, además de sincerar que también ha sido víctima de acoso a lo largo de su vida pública.

¿Qué dijo el diputado?

Primero señaló que cree que la ciudadanía tiene todo el derecho a tener interés en esta historia y que solo quiere mencionar que confía en la presunción de inocencia, que es un principio fundamental para el funcionamiento de la democracia, tanto del presidente como de la otra persona involucrada en esto.

“De manera poco metódica, he estado viendo los correos y yo he sido víctima de situaciones de estas características en distintas intensidades. Es un tema que yo creo que está un tanto silenciado en nuestra sociedad y que es muy jodido de analizar (…), para mí, por lo que se puede alcanzar a ver de los correos, todo indica que el presidente fue víctima de una situación de acoso”.

“Yo sí -he sido víctima de este tipo de correos-. No tengo ganas de hablar de esto, pero lo que pasa es que esto lo digo a propósito de que hoy día yo escuché a un comentarista en la tele decir: ‘Bueno, pero una mujer enamorada, nadie se le puede juzgar por sus sentimientos’“.

Luego, el diputado relató que “cuando uno recibe correos todos los días de una persona, o día por medio de una persona a la cual uno no le contesta, y en los que entre medio amenaza con quitarse la vida y cosas por el estilo, es una situación muy compleja de administrar, pero muy compleja de administrar, y no es ni graciosa, ni cómoda, ni fácil, como para tirarla como lo escuchó hoy día en la televisión, que decían bueno, una mujer enamorada, ¿a quién se le puede juzgar por sus sentimientos? No, pues efectivamente empieza a constituir una situación de acoso. Además, en casos que yo he conocido, de los correos se pasan las visitas no solicitadas, o no acordadas, lo cual también pone en una situación muy complicada“.

“Me pasó que algo de estas características iba a mi trabajo. A visitarme, a verme, una persona a la cual yo no le contestaba. Entonces, es acoso, independiente inclusive de la virulencia o del contenido sexualmente explícito de los correos“, finalizó.