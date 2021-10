Mientras la comisión de Constitución del Senado reanudó las audiencias para expositores acerca del proyecto de cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones y el mundo de la economía sigue advirtiendo sobre los impactos negativos de la medida, los miembros del Congreso continúan debatiendo y haciendo campaña para llamar a los indecisos y juntar votos suficientes de una u otra postura al respecto.

Tan solo el pasado jueves el senador socialista Carlos Montes, manifestó a CNN Chile que “a mí no me gusta, y me es muy difícil votarlo a favor por todo lo que implica” y que, aunque” estamos buscando alternativas (…) yo no estoy por votar a favor del cuarto retiro“.

En dicho escenario, al día siguiente el diputado Iván Flores (DC) señaló a través de un video donde expresó su preocupación porque la medida logre aprobarse en la Cámara Alta, aludiendo especialmente a las pymes afectadas en pandemia y emplazando especialmente a Montes y a la representante de su partido en el Senado, Carolina Goic.

“Cientos de miles de micro y pequeños empresarios están esperanzados en poder levantar sus negocios con el cuarto retiro, por qué negarles esa posibilidad cuando el cuarto retiro es voluntario y hay dos años para hacerlo dependiendo de los vaivenes económicos”, afirmó Flores y remarcó que “espero que todos los senadores y senadoras de la oposición hoy cierren filas con nuestra candidata Yasna Provoste, que ha sido super clara en esto: Hay que aprobar el cuarto retiro”.

Si bien, asumió que “es cierto que respecto a las rentas vitalicias probablemente haya que hacer un ajuste”, fue enfático en señalar que “no le neguemos la posibilidad a que la gente que tiene ahorros previsionales en las AFP, y que pueden hacer este retiro, o que las personas que tienen una enfermedad terminal lo puedan hacer sin que las AFP le den un tremendo manotazo a sus propias platas, o quienes tienen enfermedades catastróficas, dentro de la Ley Ricarte Soto, puedan el 100% del retiro, ¿por qué no?”.

De esta manera, continuó, “espero que las y los senadores de oposición se cuadren con el cuarto retiro”, detallando que “se necesitan 26 votos para aprobar el cuarto retiro; Ya hay 24 comprometidos”, sentenció y, ante los dos votos faltantes, añadió que “espero que tanto el senador Montes como la senadora Goic puedan sumarse a este esfuerzo y darle la respuesta que la gran mayoría de la gente está esperando”.