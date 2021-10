Durante esta jornada el presidente del Banco Central, Mario Marcel, expuso ante el Senado sobre los efectos que tendría un cuarto retiro de los fondos previsionales en la economía chilena, justo cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció un crecimiento de un 11% para el 2021 en nuestro país.

Para profundizar más en este tema, CNN Chile conversó con el ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, quién aseguró que los efectos de todos los retiros son cada vez más graves.

“Lo más importante es que los costos se van acumulando, no es que cada retiro sea una cosa independiente. El primero fue muy posible para el mercado aceptarlo y la economía, que estaba con una insuficiencia de demanda, pudo aceptarla. Pero cuando viene el segundo, tercero y cuarto la demanda es cada vez más fuerte y estos efectos se van acumulando y son cada vez más graves“, explicó.

Respecto al alza del dólar, de Gregorio señaló que esto se debe a que “tuvimos malas noticias en el sector externo y no vino el boom del cobre con la fuerza que se esperaba. En segundo, se está fortaleciendo el dólar en el mundo entero, por lo tanto, todas las monedas se debilitan y hay también perspectivas de incertidumbre, por lo tanto, lo llevan a uno a preferencias de activos extranjeros”.

Sin embargo, el economista crítico la formas en que se implementaron los retiros de los fondos previsionales, ya que evitaron que las personas de más recursos pagaran más impuestos. “Lo lógico no era poner un límite a los que ganan más, era simplemente ponerlo en el global complementario como pagamos todos los años los impuestos. Y eso hubiera servido, porque mucha gente no hubiera retirado para no pagar impuestos. Y en cada retiro, para la gente de más ingresos, era un regalo de más de un millón y medio de pesos. Son cosas que no se entienden“, enfatizó.

“La caída y el deterioro de los fondos de pensiones, va a ocurrir se haga lento o rápido, con o sin impuestos. Pero no hay manera de evitar este costo. Vamos a terminar con pensiones de un 30% más bajas. Y el problema tiene que ver con la popularidad. La gente lo quiere por muchas razones, desconfianzas del sistema o porque tienen otros gastos que necesitan hacer. Eso significa que, si yo me quiero reelegir, tengo que votar a favor del cuarto retiro, y lamentablemente es esa mirada de corto plazo electoral que es la que está dominando”, agregó.

Para de Gregorio la proyección realizada por el FMI se debe a que se está creciendo en base a los ahorros de las personas, algo que no es sostenible en el tiempo.

“Es un crecimiento basado en la demanda, donde vamos a tope en capacidad productiva, donde no hay mucha inversión nueva. Lo que está pasando es que es básicamente un impulso de demanda inflacionario pero que no tiene base de sostenibilidad. Este año podemos crecer al 12%, yo creo que es siempre es bueno crecer, pero está ocurriendo a costa del desahorro de las pensiones. No me atrevería a decir que es una buena noticia. No podemos crecer a costa de la plata de las pensiones“, concluyó.