“Esto no es contra nadie”: Mirosevic responde comentarios progresistas por candidatura e insta tener liderazgos en el oficialismo

El diputado lanzó su candidatura presidencial para 2025, manifestando en la necesidad de un “pacto de bienestar”. Sin embargo, desde el oficialismo miraron el anuncio con recelo, e incluso fue señalado de tener “demasiada ansiedad”.

El diputado del Partido Liberal (PLR) Vlado Mirosevic respondió a las críticas y comentarios que han surgido desde el mismo progresismo luego de que ayer anunció su candidatura presidencial para el periodo de 2026.

¿Qué pasó?

Ayer, desde un evento en Barrio Italia (Providencia), el legislador oficialista lanzó su postulación a La Moneda para el próximo periodo, haciendo énfasis en la búsqueda de un “pacto de bienestar para destrabar a Chile”. Su propuesta contempla tópicos como aborto, mejoramiento de pensiones, potenciar el plan Trenes para Chile, combate al crimen organizado, un nuevo sistema de nombramiento de jueves, entre otros.

Sin embargo, desde el oficialismo han mirado con recelo a la candidatura de Mirosevic, considerando que aún falta más de un año para los comicios presidenciales.

Por ejemplo, el diputado del Partido Por La Democracia (PPD) Raúl Soto afirmó que “hay demasiada ansiedad presidencial”, mientras que la diputada independiente, pero integrante de la bancada del PPD, Camila Musante, sostuvo que “esta (candidatura) sin lugar a dudas tiene que ser parte de una primaria.

En tanto, el diputado y presidente de Acción Humanista (AC), Tomás Hirsch, dijo que valora “enormemente” en lo personal y laboral a Mirosevic, pero, “más allá de eso, creo que no es el momento para estar levantando candidaturas presidenciales”.

Por su parte, la senadora y presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, manifestó que, a juicio de su colectividad, la primaria es la mejor fórmula para poder tener un nombre que aúne las voluntades desde el progresismo y permita darle continuidad a nuestro gobierno”.

Además, desde fuera del oficialismo también han surgido reacciones por la anunciada candidatura presidencial de Vlado Mirosevic. Por ejemplo, en el progresismo, el diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, afirmó que “es una buena noticia que haya liderazgos que quieran ser candidatos presidenciales”, pero “eso lo vamos a definir el próximo año”.

“Ahora el esfuerzo de todos quienes hemos tenido pretensión presidencial tiene que estar puesta en las elecciones municipales y regionales, apoyar a nuestros candidatos y candidatas, recorrer el país. Quedan dos semanas, en ellos se juega el futuro. Después nos preocupamos de las presidenciales”, indicó.

Respuesta de Vlado Mirosevic

Este domingo, el diputado Mirosevic salió a contestar las críticas y comentarios de personeros políticos sobre su candidatura, y apuntó especialmente al oficialismo.

“Yo no sé qué más tenemos que esperar para reaccionar. Tenemos que ofrecerle al país una alternativa, tenemos que ofrecerle a Chile un cambio tranquilo“, sostuvo. Y frente a eso, “no creo que sea ansioso, sino, por el contrario, de verdad les digo: tenemos que movernos. No podemos estar tranquilos en nuestras casas. Llegó el minuto de tener definiciones más claras y nosotros lo que hemos hecho ayer con esta proclamación que yo he aceptado, es que vamos a estar en la papeleta e iniciamos la carrera dentro del oficialismo”, añadió.

“Ojalá que surjan otros liderazgos también, si esto no es contra nadie. Tienen que surgir más liderazgos“, sentenció.