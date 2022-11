Este miércoles el diputado del Partido de la Gente (PDG), Víctor Pino, anunció que recurrirá al Tribunal Supremo del Partido para que evalúen la permanencia del parlamentario Gaspar Rivas tras los insultos que difundió en su intervención en la Comisión de Personas Mayores.

En su intervención señaló su molestia hacia la jefa de bancada del PDG Yovana Ahumada y al parlamentario Pino debido a ser removido de la comisión y no poder votar la moción de censura contra la diputada del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Marzán.

“Es una ‘conchadesumadrada’. ¿Se los deletreo? Tengo fuero por la Constitución y voy a decir que son un par de conchade…”, destacó.

Y agregó: “Yo sé que ella está siendo reemplazada por el diputado Lee pero yo no voy a aceptar ese tipo de situaciones y exijo mi derecho a votar porque esto es una dictadura de la señora Ahumada y del señor Pino”.

“Esperamos que la directiva nacional puede tomar algunas de las medidas que son necesarias para poder mejorar esta relación”, destacó el diputado Pino. En las normas del partido, señaló, “no puede haber ataques entre los miembros“.

El diputado Victor Pino, destinatario de los insultos del diputado Rivas, informa que presentará antecedentes al Tribunal Supremo del Partido de la Gente para que evalúen la permanencia de diputado Rivas en el partido. pic.twitter.com/Q3DhhuVDo3 — Josefina de la Fuente (@josefina_delaf) November 30, 2022

“Es lamentable que lleguemos a estas circunstancias y que no solamente se me ataque a mí, que yo puedo aceptarlo quizá, pero que ataquen a la diputada Yovana Ahumada en ausencia por licencia médica, justamente por la salud de su madre. Entonces que el diputado Rivas tristemente haga alusión a nuestras madres que son la personas más importantes para nosotros, son situaciones que no se pueden tolerar en el Congreso”, recalcó el parlamentario Pino.

Y complementó: “Escuchaba que se va llevar a la Comisión de Ética al diputado (Rivas), respaldamos completamente esa medida (…) Nosotros los diputados y senadores no estamos con fuero para hacer ni decir lo que queramos“.