Gaspar Rivas afirma que sólo “personas extremadamente ricas” pueden comprar una casa al contado: diputado gana $7 millones al mes

Sus dichos, en una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, se dan en medio de una crisis inmobiliaria, donde la gente sólo puede arrendar, ya que no le alcanzan los recursos para acceder a un crédito hipotecario y comprarse una casa propia.

“Yo soy abogado, tengo 46 años, soy diputado de la República y no tengo casa propia… yo arriendo. No tengo casa propia. Incluso con la dieta de un diputado, yo no tengo la posibilidad de comprar una casa de una cierta cantidad de plata hacia arriba, al contado, tengo que recurrir a los bancos, como cualquier otro chileno”.

La frase es el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas. El legislador -que mensualmente gana 7.348.983 pesos (además de las asignaciones)- contó lo que para él era un drama: no poder comprar una casa al contado.

“No me quiero encalillar durante 20 años para que el banco me meta la mano en el bolsillo, se enriquezca con mi plata, y luego, si yo no tengo la posibilidad de pagarle a ese banco, el banco se quede con mi casa, porque yo voy a tener que hacer la figura del abandono del bien hipotecado en manos del banco y el banco además, me siga diciendo que aun así le debo plata después de la liquidación”, agregó.

Rivas aseguró que “solamente personas extremadamente ricas pueden pagar al contado, de una patada, una casa y yo no tengo ninguna vergüenza en decir que yo arriendo. Y probablemente, pues no soy un hombre rico, es cosa de ver mi declaración de patrimonio e intereses, lo único que tengo es mi vehículo y los muebles que guarnecen dicho inmueble que yo arriendo, el resto son puras deudas”.