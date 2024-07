“Venezuela no tiene los argumentos para justificar los resultados entregados”: La dura crítica de Van Klaveren al gobierno de Maduro

El canciller chileno reiteró sus críticas contra la poca transparencia del resultado electora e instó al gobierno venezolano de realizar una "verificación de carácter internacional". "Antes de eso, nosotros no estamos disponibles para reconocer el resultado", sentenció.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, se refirió a la situación en Venezuela tras las elecciones del pasado domingo, en las que Nicolás Maduro se autoproclamó como presidente de dicho país a pesar de los cuestionamientos por la poca transparencia del conteo de votos.

En medio de la visita oficial del Presidente Gabriel Boric a Emiratos Árabes, el secretario de Estado reiteró los reparos del Ejecutivo con el proceso electoral venezolano.

Los dichos de van Klaveren sobre Venezuela

Al respecto, van Klaveren señaló que “estamos observando con gran atención los acontecimientos en Venezuela. Nos parece que los anuncios que hizo el Consejo Nacional Electoral es un anuncio que no entrega datos específicos ni concretos, solamente cifras generales”.

“Lo que se require en estos casos es conocer todos los antecedentes en los cuales basa los resultados. Antecedentes que significan las actas de todas las mesas. Hasta la hora de hoy no se conocen todas las actas”, recalcó.

Del mismo modo, enfatizó que “creemos que es fundamental que haya una verificacion de carácter internacional. Eso es posible e instamos al gobierno venezolano a dar ese paso. Antes de eso, nosotros no estamos disponibles para reconocer el resultado“.

Respuesta a canciller de Maduro

Consultado sobre los dichos del canciller venezolano Yvan Gil, quien le respondió al Presidente Boric que “quizás su incompetencia es la causa de desconocer que los hijos de Bolívar y de Chávez no necesitamos su devaluado reconocimiento”.

Sobre este punto, el ministro van Klaveren aseguró que “estamos acostumbrados a polémicas con dirigentes venezolanos así que no responderemos a esas provocaciones”.

“Cuando se entra al plano de la descalificación personal, es porque no hay argumentos. Y ese es el problema que hay, que Venezuela no tiene argumentos para justificar los resultados que ha entregado. No hay una base real. Y efectivamente es un gran misterio cómo pueden haber llegado a esa cifra“, sentenció la autoridad chilena.