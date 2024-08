“La política de alianza no se resuelve por la prensa”: Vallejo reacciona tras dichos de Quintana sobre continuidad del PC

El presidente PPD afirmó que si el Partido Comunista “no cambiar su posición sobre Venezuela, ve “muy difícil renovar un pacto con ellos”. La vocera de Gobierno también indicó que el Chile está alineado con la declaración de Brasil, Colombia y México sobre la exigencia de transparencia de las actas electorales venezolanas.

“La política de alianza no se resuelve por la prensa”. De esta forma reaccionó la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, luego que el senador y presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Jaime Quintana, puso en duda, la condicionó la continuidad del Partido Comunista en el oficialismo.

¿Qué pasó?

En entrevista con La Tercera, el timonel oficialista dijo que si en un plazo prudente el PC no cambia su posición sobre Venezuela, “veo muy difícil renovar un pacto con ellos”.

“Sería muy lamentable que por la porfía de seguir siendo obsecuentes con Maduro se ponga en riesgo la continuidad de estos pactos”, agregó.

Quintana señaló que esta determinación se debería tomar antes de enero, fecha en la que asuma la Presidencia de la República la persona que ganó las elecciones del 28 de julio.

Reacción de Vallejo

Durante la jornada, en entrevista con Canal 13, se le consultó a la ministra Vallejo por los dichos de Quintana. “Hay declaraciones de distinto tipo por parte de parlamentarios. Yo tiendo a quedarme con las declaraciones formales y oficiales que expresan los partidos después de sus conversaciones y deliberaciones internas”, contestó.

“Lo que yo creo que sí es importante en una coalición es que se den en los partidos los espacios para conversar sobre las diferencias, porque al final la política de alianza no se resuelve por la prensa”, añadió.

De este modo, la vocera indicó que estas conversaciones son procesos mucho más serios y decantados, en donde “implican una deliberación profunda, una proyección del futuro del país, de qué es lo que hay que proyectar, con quiénes se proyecta”. “Son discusiones un poco más asentadas y profundas y no se van a resolver y no se resuelven, obviamente, por la prensa”, agregó.

“No sé qué está detrás de esa declaración (de Jaime Quintana), no me quiero hacer cargo de eso. Además, desconozco el contexto, la entrevista. En general, no me gusta mucho referirme tan en detalle a declaraciones por la prensa, si desconozco, obviamente, todo el contenido y el contexto”, indicó.

Vallejo reiteró que la discusión política es parte de la democracia, sin embargo, “al final de cuentas la política de alianza no se resuelve en esos espacios, a través de entrevistas o a través de los medios de comunicación. Se discute entre los partidos, en reuniones, en conversaciones que son más profundas”.

“Yo creo que es importante en esto atenerse a la última declaración oficial que emitió el Partido Comunista, que apunta también a esperar los resultados finales”, sentenció.

Chile alineado con Brasil, Colombia y México

Durante la entrevista, la ministra Vallejo también confirmó que Chile está alineado con la declaración de Brasil, Colombia y México.

“Está muy difícil la situación (en Venezuela). Es difícil, pero estamos tranquilos, como Gobierno, de que hemos asumido la posición correcta, que en esta posición no estamos solos en América Latina, está también Brasil, Colombia y México, que están y probablemente jueguen, sobre todo Brasil, un rol importante en buscar una solución por la vía de la paz; y esperaremos obviamente que avancen esas gestiones para que, respetando un principio que toda democracia debe asegurar, que es la soberanía popular, pueda encontrarse una solución”, sostuvo.

“Lo que ha pasado es tremendo y no le impacta no solamente a los venezolanos y venezolanos, sino que también, nos impacta a nosotros como país. Pero no solo por la migración. Tenemos que reconocer que en Chile hay más de 700 mil venezolanos y venezolanas, y que hoy día han quedado un tanto desamparados, por la decisión de Venezuela y de sus autoridades de retirar los cuerpos diplomáticos”, agregó.

Al respecto, la vocera del Gobierno comentó que la declaración de Brasil, Colombia y México, “es sumamente clara y nosotros estamos alineados en esa posición: estamos exigiendo la total transparencia de los resultados”.

“Nosotros no estamos exigiendo nada que esté fuera de la Constitución y de las leyes de Venezuela, que tienen que basarse en el principio de soberanía popular”, añadió.

De esta forma, “cuando aquí se pone en juego eso, porque no está claro el resultado, se pone entonces la soberanía popular, y lo que exigimos, como país, y también los otros tres países, es que se termine de entregar toda la información para que haya una evaluación imparcial del resultado y, además, porque está jugando un rol clave en lo que vaya a ser una solución pacífica”, sentenció.