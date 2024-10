“Independiente de los resultados”: Ministra Vallejo anticipa que presidente hablará tras finalización de conteo de votos

La secretaria de Estado también subrayó la relevancia de estos comicios y confirmó que el mandatario encabezará un Comité Ampliado Político con los presidentes de los partidos oficialistas para analizar los resultados antes de su declaración.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó este domingo que el Presidente de la República, Gabriel Boric, hablará tras la finalización del conteo de votos para referirse a los resultados de las elecciones municipales y regionales celebradas este fin de semana.

“El Presidente se va a dirigir al país, probablemente sea más tarde que temprano”, señaló la secretaria de Estado en conversación con periodistas de La Moneda, enfatizando en la importancia de estos comicios.

Asimismo, precisó que el mandatario encabezará el Comité Ampliado Político con los presidentes de los partidos oficialistas para analizar los resultados de las votaciones antes de dar la declaración de prensa.

En tanto, Vallejo también subrayó que esta instancia se va a dar “independiente de los resultados” de las jornadas electorales.

“Esto es algo que habíamos conversado durante la semana, el Presidente se va a dirigir obviamente al finalizar la jornada, no podemos prometer el horario, probablemente no sea muy temprano por lo extenso del proceso de votación y me imagino que del propio conteo del Servel, pero eso va a suceder”, finalizó.