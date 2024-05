“No es una buena noticia. Encuentro que es una mala señal”. De esta forma criticó el fiscal nacional, Ángel Valencia, la idea de reponer la competencia de la justicia militar en el proyecto de las Reglas del uso de la fuerza (RUF).

Tras la inadmisibilidad en la Cámara de Diputadas y Diputados, sectores de oposición anunciaron que buscarán en el Senado que la idea sea nuevamente debatida por los parlamentarios.

“Es una mala señal si esa decisión se fundamenta en desconfianza, en que se considere que no hay suficiente capacidad técnica, o muy mala señal si se fundara en que se estima que no es suficiente objetividad por parte de la institución o suficiente imparcialidad por parte de los tribunales de justicia”, expresó el líder del Ministerio Público este jueves, en entrevista con Radio Duna.

La idea surgió por parte de parlamentarios de oposición, especialmente de Chile Vamos, tras el atentado que ocurrió el pasado 27 de abril y que terminó con la vida de los tres carabineros en Cañete, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío).

“Entiendo que esa no es la posición mayoritaria, pero si ese fuese el fundamento sería una muy mala señal. Y lo dice un fiscal que le preocupa el planteamiento, pese a que nosotros tenemos harto trabajo. O sea, perfectamente podríamos decir: ¿sabes? Ya tenemos que investigar al año 1.400.000 causas, así que si alguien quiere sacarnos alguna para que la investigue la justicia militar en Chile, que por supuesto forma parte del Estado de Chile, está sujeta al derecho chileno y con todas las garantías y reglas del derecho chileno; mire, tómenlo porque la verdad ya tenemos mucho trabajo. Entonces podría decir: mire, si quiere llevárselo o lléveselo, parece mejor que lo siga yendo a la justicia militar, en esto no se nos va la democracia, ni el Estado de derecho”, expresó el fiscal nacional.

“Nunca había ocurrido que al Ministerio Público se le quitase una competencia”

Esta indicación tuvo un amplio rechazo tanto por el Gobierno como sectores oficiales. Sin embargo, esto no causó impedimento para que desde la oposición se insistiera en la acción. Incluso, en los últimos días hábiles de la semana pasada, el debate parlamentario estuvo centrado en la búsqueda de la competencia de la justicia militar en las RUF. Finalmente, la Sala de la Cámara Baja declaró inadmisible la idea.

“El punto es que en los últimos 25 años, desde que se creó el Ministerio Público, nunca había ocurrido que al Ministerio Público se le quitase una competencia. Siempre, durante estos últimos años, se le estaban otorgando más competencias, es decir, se estaba confiando, creciendo la confianza en la capacidad del Ministerio Público de investigar con objetividad, con prolijidad, de los tribunales de juzgar con imparcialidad y de buscar soluciones prontas y eficaces de combatir la impunidad respetando los derechos y las garantías judiciales de los imputados y todos los demás intervinientes”, sostuvo Valencia.

“Sería la primera vez que se nos quita una atribución. Se reduce la competencia del Ministerio Público del procedimiento ordinario para juzgar. Si el motivo es que se entiende que no hay suficiente objetividad, no hay suficiente capacidad, sería un mal motivo. ¿Podríamos hacer el trabajo mejor? Siempre. Lo he dicho, podríamos, por ejemplo, investigar mejor estas causas si tuviéramos mayores niveles de especialización, por supuesto, como muchas otras materias. Hoy día tenemos 3,7 fiscales cada 100.000 habitantes. Tenemos que ser más, si tuviéramos más recursos, por supuesto podríamos dedicarles más tiempo. Si tuviéramos fiscales especializados, podríamos hacerlo aún mejor”, añadió.

Finalmente, el líder del Ministerio Público dijo que él entiende que los argumentos de los personeros políticos “no van” por el tema de recursos, ante lo cual, “me parece lamentable y además, especialmente, muy injusto” en implementar dicha indicación en las RUF.