“Es falso”: Valencia denunciará a defensa de Hermosilla por “faltas a la ética” tras conocerse reunión con jurista y Chadwick

A través de un comunicado de prensa, el persecutor aseguró que no tolerará acusaciones sin fundamento, reiterando el compromiso de la Fiscalía de investigar con rigor y apegada a la ley.

Este martes que el fiscal nacional Ángel Valencia presentará una denuncia contra la defensa del abogado de Luis Hermosilla, imputado y en prisión preventiva en el marco de la investigación por el Caso Audios.

Esto luego de que Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor delo jurista, asegurara que Valencia se había comprometido con su hermano y el exministro del Interior, Andrés Chadwick a informarles sobre diligencias que pudieran afectar al expresidente Sebastián Piñera, durante un encuentro concertado semanas después de que el persecutor ingresara a Fiscalía.

A través de un comunicado de prensa, el fiscal nacional calificó como “falsos” los dichos de Juan Pablo Hermosilla y anunció que presentará una denuncia ante el Colegio de Abogados.

“La Fiscalía Nacional quiere aclarar lo siguiente: Lo señalado por el señor Juan Pablo Hermosilla, en un recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en relación con el origen y contenido de la reunión sostenida entre el actual Fiscal Nacional, el señor Luis Hermosilla y el señor Andrés Chadwick, es falso”, sostiene el escrito.

En la misma línea también añade que “el señor Juan Pablo Hermosilla tiene derecho a ejercer la defensa de su representado, actualmente en prisión preventiva por los delitos de lavado de activos, cohecho y fraude al Fisco, entre otros, pero su rol no puede estar basado en mentiras, acusaciones sin fundamento y en una estrategia alejada de todo proceso judicial”.

Además, precisaron que la denuncia responde a “evidentes faltas a la ética y comportamiento alejado del honor y dignidad propios de la profesión. Lo anterior, sin perjuicio de otras eventuales acciones legales que pudieran corresponder”.

“Nos comprometemos a seguir investigando este y todos los casos con la máxima rigurosidad y apego a las normas legales, y no nos dejaremos amedrentar ante mentiras y amenazas”, puntualizaron.

Valencia y la nueva versión sobre su reunión con Hermosilla

Hace algunas semanas, en conversación con Tele13 Radio, Valencia había asegurado que “me junté con Hermosilla a tomar un café, y también con Andrés Chadwick, esto fue pocas semanas después de yo haber entrado a la Fiscalía, también solamente por un tema personal“.

Respecto a este hecho, el propio Valencia más adelante aclaró que fue un momento incómodo dado que Hermosilla le habría pedido un procedimiento abreviado para el exdirector de la PDI -y su entonces cliente- Héctor Espinosa.

Sin embargo, la defensa de Hermosilla refutó esta versión.

De acuerdo a lo revelado por La Tercera, dicha reunión habría sido solicitada por el propio Valencia y además se habría comprometido a informarles sobre las diligencias que se realizarían en las investigaciones contra el fallecido exPresidente, Sebastián Piñera.

“La información dada por el señor Ángel Valencia Vásquez en la entrevista indicada no es verídica, porque no se trató de ‘limar asperezas‘ en su relación personal con mi representado, esos problemas no existían. La verdad es que esa reunión fue solicitada por el propio Fiscal Nacional y en ella les aseguró que cualquier diligencia que pudiese afectar al presidente Sebastián Piñera Echeñique, sería informada primero a los asistentes del café, antes de que se hiciera pública”, señalaron desde la defensa al citado medio.