La carrera contra el tiempo de Enel por los cortes de luz: Gobierno da 24 horas para reponer suministro en 20 mil hogares

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, detalló que, en caso que la empresa cumpla con la exigencia, esto no evitaría avanzar con el proceso de caducidad de la concesión.

Este jueves se cumple una semana desde el paso del sistema frontal que azotó fuertemente la zona centro-sur del país. Las ráfagas de vientos generaron extensos cortes de luz en varios sectores, especialmente, de la Región Metropolitana.

Luego de que algunos hogares cumplan una semana sin suministro eléctrico, el Gobierno y el Presidente Boric subieron el tono respecto a la situación. El pasado miércoles, en un punto de prensa desde La Moneda, Boric calificó como una “grave inoperancia” de “algunas empresas distribuidoras” la situación ocurrida.

Sumado a todo lo anterior, fue el propio mandatario el que aseguró que -además de ver los procesos sancionatorios respectivos– le solicitó al ministro de Energía, Diego Pardow, revisar la concesión de Enel para evaluar su caducidad.

Las 24 horas definitivas

En conversación con CNN Chile Radio, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, profundizó en el ultimátum que le dieron a la empresa. Respecto a este punto, aseguró que “ayer hablé con Víctor Tavera, gerente general de Enel y le pregunté cuántas personas van a recuperar el suministro eléctrico durante el transcurso del día y me dijo que 60 mil. Volví a preguntar y me volvió a decir 60 mil. Y eso no se cumplió”.

“No es que haya errado en un 5% o 10%, sino que erró en más de un 50%. La empresa se comprometió, en el caso de Enel, a haber bajado 50 mil los clientes sin suministro en esta región. Y terminar el día habiendo disminuido además en 20 mil durante el transcurso del día“, añadió.

En esa misma línea, explicó que “voy a esto porque el proceso de cancelación parte con un requerimiento. Y por eso el ministro Pardow dijo que lo primero que íbamos a hacer era exigir este cumplimiento. Y, por lo tanto, se dieron 24 horas para que cumplan lo que comprometen“.

Consultado sobre cuándo comenzó a regir el compromiso, detalló que “eso es el día de hoy. Durante el transcurso del día tienen que recuperar 20 mil suministros eléctricos“.

#CNNChileRadio | Subsecretario Monsalve: “Hay empresas, particularmente Enel, que no han puesto a las personas primero” 📡 Sigue la señal en https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/qlJwTm4WNc — CNN Chile (@CNNChile) August 8, 2024

¿Suspensión de la caducidad de la concesión?

Posteriormente, Monsalve fue consultado si es que esto evitaría la caducidad de la concesión de Enel. Ante esto, replicó que “no estoy afirmando eso. Vamos a fiscalizar los compromisos pero tenemos cuatro procesos sancionatorios. Esto no es lo último. Estamos utilizando, por decirlo así, una herramienta de ultima ratio”.

Del mismo modo, detalló las cuatro causales de sanción contra Enel: “Tiene un proceso sancionatorio por no responder a sus clientes. 50% que llamaron a Enel entre viernes, sábado y domingo no tuvieron respuesta. Se abrió un proceso sancionatorio por no llegar a los puntos de fallo, o sea, no concurrir a los lugares donde está fallando el suministro eléctrico”.

En cuanto a las últimas dos, señaló que “se inició un proceso sancionatorio por entregar información errónea o abiertamente falsa y se abrió un proceso sancionatorio por no seguir las instrucciones de la autoridad“.

“O sea que el problema no tiene solo una arista, sino que varias. Yo he dicho que esas aristas se resumen en dos conceptos, en la inoperancia y en la indolencia“, sentenció.