A pesar de que aún no parte oficialmente la carrera por las elecciones municipales, en Puente Alto la situación ya escaló a mayores.

Y es que luego de dimes y diretes entre el alcalde Germán Codina, y su par de partido, el senador Manuel José Ossándón, el Tribunal Supremo de Renovación Nacional decidió por “unanimidad de sus integrantes” abrir una causa de oficio en contra de ambos por infringir el “deber de lealtad y afecto partidario”.

“El Tribunal Supremo de Renovación Nacional por unanimidad de sus integrantes abre causa de oficio en contra de los afiliados señores Manuel José Ossandón Irarrázaval y Germán Codina Powers por infracción al deber de lealtad y afecto partidario y posibles conductas indebidas que comprometan los intereses o prestigio del Partido”, dicta el documento.

Y continúa diciendo que RN es un partido que tiene un “código de ética”, por ello, el Tribunal Supremo “debe velar por las institucionalmente por el respeto a las normas internas y, a través de ello, resguardar su prestigio y el trato respetuoso entre militantes”.

“Con la apertura de la causa se busca devolver al cauce respetuoso la discusión sobre aspiraciones legítimas de candidaturas futuras”, dice el escrito.

¿Qué pasó?

Este domingo 7 de enero, el senador de RN, Manuel José Ossandón abordó en Tolerancia Cero la disputa en Puente Alto para las próximas elecciones municipales, que se llevarán a cabo el domingo 27 de octubre.

En ese contexto, dijo que la exministra de Sebastián Piñera, Karla Rubilar es la candidata del actual alcalde Germán Codina, y está el “concejal Felipe Ossandón, quien es mi sobrino y me he preocupado hace cinco años de prepararlo”.

Y agregó: “Aquí no ha existido no ha existido Fair Play. Lo que planteé en el partido es que aquí tenemos reglas claras o transparentes, o no me pidan a mí cumplir con la institucionalidad”.

Asimismo, apuntó a que Codina debiera pedir la renuncia de Rubilar y de todo su equipo en caso de que quiera alcaldesa en Puente Alto. “Es candidata pagada por el municipio y llegó con cinco personas, una de ellas fue contratada como jefe del Departamento Comunitario con un alto sueldo, para dirigir la campaña”, comentó.

La respuesta de Codina

El martes 9 de enero, Germán Codina respondió a los dichos del senador RN, quien acusó que “no es correcto que un alcalde contrate a una persona para ser candidata”.

En entrevista con Última Mirada, el jefe comunal expresó su discrepancia con el parlamentario y destacó el trabajo de Rubilar: “Duele profundamente que él falte a la verdad de manera tan radical (…), la gente dice de manera espontánea a Karla que sería una gran alcaldesa”.

“Lo que sucede en particular con el senador es que él ha tratado de sacar del camino a cualquier candidato que pueda hacerle mella a su sobrino en la carrera a la alcaldía”, complementó.