El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar absolvió a Mario Soto, hombre que disparó y mató a un intruso que había entrado a su casa en Villa Alemana con la intención de robar en la madrugada del 1 de enero de 2022.

El juez Manuel Muñoz determinó que el hombre actuó bajo legítima defensa privilegiada, desestimando los argumentos de la Fiscalía, que planteó que el caso no se trataba de una legítima defensa porque Soto tenía otras posibilidades para resguardar sus bienes.

Hasta la fecha, el hombre estaba con arraigo. La medida será levantada hoy.

AHORA: Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar dicta veredicto absolutorio para imputado por homicidio simple, ilícito registrado el 1° de enero de 2022 en su domicilio de Villa Alemana. pic.twitter.com/2ManfIlZIx — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) May 7, 2024

El caso

Fue durante la madrugada del 1 de enero de 2022, tras una celebración de Año Nuevo, cuando Mario Soto se percató de que un sujeto había ingresado vía escalamiento a su domicilio en Villa Alemana (Región de Valparaíso) con la intención de robar.

De acuerdo al relato del hombre, estaba durmiendo cuando su esposa lo despertó diciéndole que una persona había entrado a la casa. Por ello, sacó su arma de fuego debidamente inscrita y bajó al primer piso, topándose con el intruso y disparándole en varias ocasiones, provocándole la muerte de Benjamín Pizarro Aros (25).

La acusación de la Fiscalía señala que Soto disparó cinco veces al delincuente, quien recibió los impactos mientras escapaba. Pizarro falleció a causa de un traumatismo torácico abdominal. El Ministerio Público había pedido 15 años de cárcel por el crimen.

Argumentos de la Fiscalía

El pasado viernes 3 de mayo comenzó el juicio contra Mario Soto. En la instancia, el fiscal Sergio Morales comentó que se trata de un “caso incómodo” porque no es típico de los homicidios.

“Genera cierta incomodidad para el Ministerio Público cuando decimos que una víctima entra a robar a un domicilio. Todos, o la mayoría, hemos sufrido el robo de nuestras casas y de nuestras especies y, claramente, el enojo principal de las víctimas contra los imputados que agreden o sustraen especies de nuestra casa ocasiona un temor y una rabia que es normal y es aceptable”, aclaró.

Sin embargo, el persecutor comentó que la reacción, “que es normal de defensa, se trastoca en una acción homicida. Don Mario tenía la posibilidad de desplegar una defensa, pero no una defensa como la que realiza ese día en la madrugada disparando al señor en cinco oportunidades”.

“Entendemos que no es legítima defensa porque había otras posibilidades para resguardar sus bienes. La persona que ingresa al domicilio solamente llevaba una especie en sus manos, no había constancia que estuviera saqueando o ingresado otro tipo de personas. No era necesario enfrentar a esta persona y no era necesario darle cinco disparos por la espalada”, añadió.

¿Qué dijo la defensa?

En medio de la audiencia, el abogado defensor Cristian Canifrou solicitó que su representado fuera absuelto en el caso.

En un principio, Mario Soto se mantuvo con arresto domiciliario y luego estuvo con arraigo. De acuerdo al abogado, quedó sin trabajo luego de que le dictaran las medidas cautelares.