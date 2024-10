“La mejor manera de decir es hacer”: Tomás Vodanovic celebra su aplastante victoria en la elección municipal de Maipú

El actual alcalde de Maipú se comprometió a seguir trabajando por la comuna y a abordar tanto los problemas como los proyectos pendientes, enfatizando la importancia de utilizar los recursos con nobleza. Con esta victoria, Vodanovic continuará liderando una de las comunas más pobladas del país.

Tomás Vodanovic, actual alcalde de la comuna de Maipú, celebró este domingo el aplastante 70% de los votos que obtuvo en las elecciones municipales, en donde buscaba la reelección.

El jefe comunal logró el 70,16% de las preferencias, según cifras entregadas por el Servicio Electoral (Servel) tras conocer los resultados del 7,25% de las mesas escrutadas.

En una vocería pública, Vodanovic celebró el triunfo y se proclamó ganador del sillón municipal, asegurando que este resultado es “un agradecimiento a la buena gestión pública” que ha habido durante su administración.

Cabe recordar que su rival, el candidato del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, obtuvo -hasta el momento- el 17,7% de los votos, evidenciando una abrumadora ventaja de Vodanovic.

“La mejor manera de decir es hacer y tenemos que seguir demostrando en hechos concretos que merecemos tener los cargos que ustedes hoy nos han entregado. Estoy muy contento y emocionado”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “algunos problemas vamos a ser capaces de resolverlos, otros no. Algunos sueños vamos a poder cumplirlos y probablemente otros no. Hay proyectos que podremos materializar y otros no, pero lo que no podemos traicionar nunca es la nobleza de los recursos utilizados”.

“Tenemos mucho que avanzar y sabemos que hay materias pendientes y seguiremos trabajando por aquello”, finalizó el alcalde de unas de las comunas con más habitantes del país.