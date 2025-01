Tohá responde a Valencia sobre Fernández y Allende: “Nadie puede imponer cuál debe ser su estrategia de defensa”

La secretaria de Estado se refirió a los dichos del fiscal Valencia respecto a que "guardar silencio no es una forma de colaborar", luego de que la ministra Fernández y la senadora Allende se acogieran a este derecho durante su citación por parte de la Fiscalía.

Este lunes, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió a la fallida venta de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.

Consultada sobre los dichos del fiscal Ángel Valencia, quien afirmó que “guardar silencio no es una forma de colaborar“, luego de que la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, se acogieran a su derecho a guardar silencio tras comparecer ante la Fiscalía Regional de Coquimbo en calidad de imputadas, Tohá señaló: “A mí no me corresponde responder eso, porque el Gobierno ha colaborado y entregado todos los antecedentes que se le han solicitado. Sin embargo, ni yo, ni el fiscal, ni nadie puede imponer a las personas cuál debe ser su estrategia de defensa”.

“No declarar es un derecho que la abogada de la ministra Fernández le recomendó ejercer, y esto forma parte de su prerrogativa. Creo que no nos corresponde juzgarlo, ya que se trata de un derecho consagrado en nuestra ley”, agregó en Contigo en Directo de Chilevisión.

“Nunca existió la intención de generar un enriquecimiento”

La ministra enfatizó que, por parte del Ejecutivo, se ha cumplido con entregar toda la información requerida por la Fiscalía y dejó claro que no existe intervención respecto a la estrategia de defensa de las autoridades involucradas.

“Quiero referirme al contexto más amplio de este asunto. Este proyecto tenía un sentido muy relevante, porque casas como la del expresidente Allende, que representan un rol histórico importante, su trayectoria y el contexto cultural de la época, pueden transformarse en espacios culturales y educativos. A través de su apertura al público, se genera memoria histórica, una herramienta fundamental para entender mejor nuestra historia. Tanto la época del presidente Allende como la del presidente Aylwin fueron muy significativas para Chile”, explicó.

Tohá subrayó que, aunque el proyecto tenía un valor educativo y cultural, finalmente fue inviable debido a una objeción legal que se descubrió tardíamente: “Nadie podría pensar que alguien intentó ocultar algo. Está en la ley, es evidente. Si se hubiera tenido conciencia de ese obstáculo legal, era claro que tarde o temprano saldría a la luz. Lamentablemente, se descubrió en una etapa muy avanzada, aunque no alcanzó a concretarse la operación. Esto genera polémica, lo cual es normal en una democracia. Hay parlamentarios, organismos e investigaciones penales que buscan indagar qué ocurrió, y eso es legítimo”.

Finalmente, comentó: “Como Gobierno, que fue promotor de esta idea, podemos afirmar que el proyecto tenía valor como museo y espacio educativo. Nunca existió la intención de generar un enriquecimiento o negocio. Esa casa, si se quisiera vender como parte del mercado, podría comercializarse fácilmente. El objetivo siempre fue cultural, pero lamentablemente, no será posible en esta etapa”.