La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, confirmó la existencia de pistas y líneas investigativas en el atentado ocurrido el fin de semana pasado en contra de los tres carabineros en Cañete, en la Provincia de Arauco (Región del Biobío).

Ayer, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, informó que el Gobierno se querellará contra las personas que resulten responsables del crimen. La medida tiene como objetivo asegurar que los culpables enfrenten la pena más severa contemplada en la legislación nacional: la cadena perpetua calificada.

De este modo, la querella será presentada por los delitos de homicidio contra Carabineros, violación de la Ley de Armas y por pertenencia a una organización criminal.

¿Qué dijo Tohá?

Este lunes, en entrevista con Radio Pauta, se le consultó a la ministra Tohá sobre si las diligencias que encabeza el Ministerio Público cuentan con pistas al respecto.

“Sí, hay pistas. Hay pistas, hay líneas investigativas. No estamos en blanco. A veces hay delitos gravísimos que no se tiene nada. Aquí se tienen algunas líneas investigativas, pero hay que ir descartándolas, explorando, a ver si dan resultados o no”, respondió.

Por otra parte, se refirió a la solicitud de ayuda internacional para efectuar las labores de búsqueda de antecedentes y esclarecimiento de hechos en atentado.

En ese sentido, la jefa de gabinete explicó que esta petición no es para desplegar personal de trabajo externo en el terreno, “porque en eso tenemos equipos calificados y con mucha expertiz, que conocen mucho la zona”, sino que tiene relación con recursos técnicos.

“Nosotros en el terreno no tenemos debilidades, lo que hemos considerado son ayudas de tipo técnico, especialmente satelital, para ver los movimientos que hubo esa noche. Ese es el tipo de ayuda externa que se ha pensado”, indicó.