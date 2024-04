La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió al protocolo seguido por los carabineros asesinados en la comuna de Cañete durante la diligencia de control de cautelares que terminó en una emboscada contra los uniformados la madrugada del sábado, asegurando que “se va a requerir ajustar muchos protocolos“.

Estos dichos surgen en el marco del funeral de uno de los funcionarios asesinados en este atentado realizado esta jornada en Lebu.

Ante las consultas sobre la ausencia de apoyo militar en la zona al momento de los hechos, Tohá expresó que el momento no era propicio para abordar este aspecto, sin embargo, enfatizó en la importancia de fortalecer y ajustar los protocolos de seguridad, tanto para resguardar a la comunidad como para proteger a las fuerzas del orden.

“Se ha trabajado mano a mano y se han logrado muchos avances en esta zona. Lo que pasó requiere un reforzamiento, va a requerir ajustar muchos protocolos porque no solo debemos darle seguridad a la comunidad, sino también a las fuerzas de orden”, agregó.

En cuanto a los avances en los operativos de búsqueda de los responsables del asesinato, la ministra informó que hasta el momento no se ha logrado capturar a los culpables y que no se puede afirmar un acercamiento significativo hasta que se logre su detención.

“Estamos más cerca porque se trabaja todos los días, se van descartando hipótesis, pero no nos sirve decir ‘estamos más cerca’ hasta que no los tengamos y todavía no los tenemos”, aseguró.