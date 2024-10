“Todo fue muy rápido en su casa”: La declaración judicial de Jorge Valdivia por el caso de violación

El exfutbolista de Colo Colo y La Roja entregó su testimonio respecto a una denuncia por violación que fue presentada en su contra, por la cual fue formalizado y que terminó con su prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

A las 11.55 del martes, Jorge Valdivia entregó su versión de los hechos ante el Ministerio Público. El exfutbolista de Colo Colo y La Roja entregó su testimonio respecto a una denuncia por violación que fue presentada en su contra, por la cual fue formalizado y que terminó con su prisión preventiva en la Cárcel de Rancagua.

“Quiero señalar que hace aproximadamente unos 10 días me contacté con una tatuadora a través de Instagram (…), ya que había estado mirando sus publicaciones de los tatuajes y me gustaron sus diseños, por lo que la contacté porque quería hacerme un tatuaje nuevo en el brazo izquierdo”, parte su declaración según consignó La Tercera.

Valdivia continuó su relato explicando que “el viernes 18 de octubre, un día antes de mi cumpleaños, habíamos quedado de juntarnos en su estudio que está ubicado en su departamento, ya que ella tenía que medir el diámetro de mi brazo. Una vez que salí de la radio ADN, me trasladé hasta su casa y llegué alrededor de las 16.00 y estuve más o menos hasta las 16.30. En ese momento solo me midió el brazo, me tomé un vaso de agua y me fui rápidamente”.

Sobre el encuentro en el restaurante peruano “Chicha en Ají” afirmó que “llegué al restaurante peruano alrededor de las 9 de la noche aproximadamente según recuerdo, ella estaba sola en una mesa, cuando llegué tenía un vaso de pisco sour que era un vaso redondo y que había consumido poco del trago, estaba arriba de la mitad”

“Cuando salimos del local, ella me preguntó si quería ir a su casa, le dije que sí. Recuerdo que llegué al edificio y ella no se bajó de la moto”, agregó.

Según Valdivia en el departamento “no consumieron nada”. Y aseguró -según su versión- ante los fiscales que la victima “nunca estuvo forzada, nos dimos besos en todo momento, nunca me empujó o me dijo que parara”.

“Estuve en el departamento un lapso corto. Bajé al primer piso a revisar unos mensajes en el celular, luego volví a subir al dormitorio y ella ya estaba durmiendo”, añadió.

Finalmente, Valdivia cerró su relato contandole al Ministerio Público que “quiero señalar que mientras estuvimos en el departamento no la vi consumir nada, yo tampoco consumí nada, por lo menos no consumió nada delante de mí. Todo fue muy rápido en su casa“.