Hasta la denominada “Moneda chica” llegaron esta mañana los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, quienes sostuvieron una reunión con el presidente electo, Gabriel Boric, para hablar sobre el rol y la disposición que tendrá la futura oposición para trabajar en conjunto con las propuestas del programa de gobierno presentado por Apruebo Dignidad.

A su llegada, los timoneles de los partidos oficialistas se refirieron a la propuesta realizada por el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán, sobre presentar un gabinete “alternativo” de ministros para fiscalizar a sus pares en el gobierno.

El timonel de la UDI, Javier Macaya, aseguró que “no es algo que hayamos conversado. No he profundizado con Francisco respecto a aquello. Yo creo que los gobiernos agradecen cuando hay una buena fiscalización, y eso implica que la oposición sea fiscalizadora. Pero a mí me parece que lo que corresponde es tener una reunión sobre temas urgentes”.

Mientras que la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, indicó que “no podemos partir poniendo condiciones de ‘gabinete en las sombras’. Esa es una idea del senador y bueno, que la practique. Nosotros queremos, con la mejor disposición, construir y poner los temas que creemos que son relevantes“.

Por su parte, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, enfatizó en que “es una idea de él, no es una idea de Chile Vamos. Nosotros tenemos que trabajar para poder apoyar, pero también tener personas especialistas en los temas que van a alimentar a los legisladores y para que los ministros y subsecretarios tengan un insumo”.