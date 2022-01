Luego que dos personas fueran asesinadas en la macrozona sur este martes, el senador y cofundador de Evolución Política (Evópoli), Felipe Kast, llamó al presidente electo, Gabriel Boric, a “madurar y entender la gravedad de la violencia” en la región de La Araucanía.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el parlamentario hizo un crítico análisis sobre la situación en dicha zona del país, señalando que “el Estado ha fracaso por completo y ha fracasado no ahora, sino que en forma estructural las últimas décadas”.

En ese sentido, Kast dijo que “ningún sector político ha sido capaz de hacerse cargo en serio de un crimen organizado que lucra, que está en vínculos con tráfico de drogas -hoy día en Chile tenemos presencia de carteles internacionales-, que tienen vínculo con robo de madera. Que desgraciadamente incluso en La Araucanía hemos visto casos de tortura y de asesinatos como los de México”.

De hecho, el senador acusó que parlamentarios de Boric votaron por no extender el Estado de Emergencia para cuatro provincias de la macrozona sur.

Bajo ese punto, afirmó que “si el presidente no madura y entiende la gravedad de la violencia en La Araucanía, que además no quieren dialogar con él, y entiende que tiene que usar la fuerza bien utilizada dentro del marco de la ley y que va a tener que aplicar el Estado de derecho y que va a tener que jugársela por las víctimas, porque el presidente electo la primera vez que recibe a una víctima fue hace un mes cuando recibió a la viuda del cabo Nain. Antes nunca se había juntado con las víctimas. Me alegra este primer pasó”.

“Le pediría de verdad, porque si es que él se compromete a aplicar el Estado el derecho, a efectivamente al narcotráfico perseguirlo, a recuperar la paz en mi región -que yo represento-, yo voy a ser el primero en aplaudirlo, porque aquí no puede haber orgullos, aquí no puede haber que si yo soy de derecha o izquierda”, agregó.

Finalmente, Kast le pidió al futuro mandatario que “entienda la gravedad del problema, porque si sigue con ingenuidad de querer dialogar con los que secuestran, con los que matan, no vamos a llegar a ninguna parte”.

“¿Acaso quiere dialogar con el compadre de Iquique que secuestró y mató? Yo espero que eso no lo haga, porque lo que necesitamos acá es recuperar la paz, y la paz con personas que están dispuestas a matar, a ser terroristas, se recupera ocupando inteligencia, persecución penal. Claramente, Estado de derecho”, concluyó.