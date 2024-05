Volteretas, perro matapacos y “aberración ideológica”: El encendido debate de los diputados sobre si el rodeo debe ser considerado deporte nacional

Este miércoles, un tenso debate se vivió al interior de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión del proyecto que busca declarar al rodeo como deporte nacional.

A comienzos de abril, la iniciativa propuesta por los diputados de Renovación Nacional Hugo Rey, Paula Labra, Marcia Raphael, Frank Sauerbaum, Andrés Longton y Jorge Duran fue aprobada en la Comisión de Agricultura.

Durante esta mañana, el pleno de la Corporación tuvo un encendido debate donde abordó la polémica propuesta, con intervenciones de parlamentarios que se manifestaron tanto a favor como en contra, ya que la votación fue postergada para los próximos días.

“No seamos asilvestrados e indolentes”

Entre las voces en contra, la diputada Viviana Delgado afirmó que la iniciativa solo reafirma que la derecha “no escucha lo que solicita la gente, que es respeto hacia los animales. Al tener este proyecto en tabla me recuerda cuando era una tradición palomear rotos y, como se prohibió, ahora siguen con los animales. No seamos asilvestrados e indolentes que no respetan la vida ni el sentir de los seres vivos, se supone que somos seres pensantes”.

Por su parte, Marisela Santibáñez mencionó su propia experiencia. “Crecí en el rodeo, en la medialuna, disfruté hasta que entendí que a los niños de hoy les tienen que tapar los ojos porque les duele, porque les da miedo, hasta que entendí que no había que normalizar el maltrato de los animales, y no soy animalista (…). Yo si creo que la gente que trabaja en esto quiere a sus animales, pero el maltrato que se provoca eso es otra discusión”, sostuvo.

En esta línea, cuestionó que, de aprobarse, existirían dos deportes nacionales: “¿Qué vamos a hacer con la rayuela que es deporte nacional? Le vamos a quitar todo eso que necesita a un deporte pobre, que se practica y que tiene hasta el sector de las mujeres practicándolo y es impresionante porque ahí sí que está arraigada la cultura”.

La parlamentaria de RD, Ericka Ñanco, hizo una analogía con la esclavitud al señalar que “en 1823 se abolió la esclavitud en Chile, se imaginan que en esta sala estemos hoy hablando de volver a la esclavitud por ser considerarla una tradición en nuestro país.(…) Entonces por qué creemos y decimos que el rodeo es una tradición siendo que vulnera la integridad de un otro, en este caso de los animales”.

Pensamiento similar es el de Daniel Manouchehri, quien sostuvo que el rodeo “es una práctica de abuso y maltrato animal“. “No es parte de nuestra cultura nacional (…). Chile debe erradicar todas las prácticas de maltrato animal”, dijo, y recalcó que en el país “debemos poner una barrera firme para erradicar el maltrato animal”.

Usan a los animales como “herramienta ideológica”

En cuanto a las voces a favor, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, afirmó que el rodeo “es una parte integral de nuestras tradiciones rurales (…). Los eventos de rodeo unen a las personas, fomentan el sentido de comunidad y para muchos representan una forma de vida y también un motor para el turismo y las economías locales”.

En esa línea también comentó Harry Jurguensen, que apuntó a que el rodeo es la “esencia misma” de la sociedad chilena y que tal como hay una bandera, un escudo y un baile nacional, también es “justo que reconozcamos a nuestro deporte nacional”.

Además, criticó a los parlamentarios que se denominan animalistas y hace unos pocos días rechazaron el proyecto que permitía la caza de perros asilvestrados. “Eso revela que no les interesan los animales y que en realidad los usan como una herramienta ideológica que les resulta útil a sus intereses. Había por ahí un perro de color negro que les fue muy útil en su momento y ahora lo niegan”, planteó.

Otro de los comentarios vino de parte de Johannes Kaiser quien hizo énfasis en que el animalismo es una “aberración ideológica” en la cual se apoyan las personas que “no tienen idea sobre cómo funciona el mundo y el planeta”.