El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, manifestó que, a su juicio, Chile Vamos no está en condiciones “de echarse para atrás” respecto a los diálogos que buscan impulsar un nuevo proceso constituyente.

Los líderes del conglomerado de oposición anunciaron que no asistirán a la reunión de partidos políticos con representación parlamentaria programada para este jueves y solicitaron que el encuentro sea reagendado para el viernes 23 de septiembre.

Entre otros aspectos, los personeros solicitaron la exclusión del Gobierno en los denominados diálogos constituyentes, con el fin de apuntar a “poder deliberar de manera autónoma en el Congreso Nacional”.

¿Qué dijo Teillier?

En entrevista con Tele13 Radio, el líder comunista manifestó la situación como “un corcoveo de Chile Vamos”.

“Me da la impresión de que necesitaban más tiempo, no sé por qué no lo expresaron en la última reunión. Necesitaban más tiempo para ponerse de acuerdo, lo que yo creo que es lógico”, sostuvo.

En ese sentido, Teillier dijo no creer que Chile Vamos “esté en condiciones de echarse para atrás, es muy complejo. Han empeñado la palabra, lo han repetido muchas veces, públicamente, en todas las reuniones, así que creo que es su momento de ellos de reflexión”.

Sin embargo, “no me parece que es la mejor forma de hacer ver algo”, añadió.

Respecto al tuit donde la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, celebró los supuestos puntos acordados tras el diálogo constituyente de este lunes, y que no fue del agrado de la coalición opositora, el ex diputado dijo no ver “qué es lo que haya dicho que no se haya conversado. Tal vez fue demasiado taxativa en decir, pero todos los acuerdos que hay están grabados (…). No veo que uno pudiera decir ‘mire, me equivoqué, no es eso lo que dije’”.

La suma de voluntades de los distintos partidos ha logrado encausar democráticamente este nuevo proceso constituyente que tendrá un órgano electo, con independientes, PP.OO, paritario y con apoyo de expertas y expertos. pic.twitter.com/KmY1HFj36n — Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) September 12, 2022

“Lo que sí, falta precisar sobre las cuestiones que allí se plantearon. Falta avanzar más en detalle”, añadió.

Pese a todo lo anterior, Guillermo Teillier fue enfático en sostener que “hay buen clima” en el desarrollo de los diálogos: “Todos los partidos expresaron su voluntad, salvo uno que es el Partido Republicano, que dice que no está de acuerdo con nada de esto, pero igual tiene derecho a participar”.