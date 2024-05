Este miércoles, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inadmisible el requerimiento ingresado por la defensa del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para declarar inconstitucional su formalización.

Pasadas las 15:20 horas, el presidente de la Segunda Sala del TC, José Ignacio Vásquez, junto a los ministros María Pía Silva, Raúl Mera, Catalina Lagos y Marcela Peredo, tomaron la decisión tras revisar los alegatos de la defensa.

“La Segunda Sala de esta Magistratura (…) resolvió por unanimidad declarar inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA) deducido por Ricardo Yáñez”, señalaron en un comunicado.

La formalización del jefe policial en el marco de la investigación que se lleva en su contra por omisión de apremios ilegítimos ocurridos durante el llamado estallido social fue programada para el próximo 1 de octubre tras ser aplazada.

⚖️ La Segunda Sala del Tribunal Constitucional, en causa Rol N•15.353-24 INA del requirente Ricardo Yáñez Reveco, tras escuchar alegatos de admisibilidad, decidió hoy lo siguiente: pic.twitter.com/0976lHxYL6 — Tribunal Constitucional de Chile (@tribconst_chile) May 7, 2024

¿Qué pide el general Yáñez?

En su requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el jefe policial denuncia, entre otras cosas, que el actuar del Ministerio Público en el caso ha implicado una serie de vicios que vulneran sus garantías constitucionales.

En el escrito, Yáñez afirma que la investigación en su contra “se funda en una elaboración de un tipo penal artificioso que contiene una pretendida responsabilidad de mando (o del superior) que no es un elemento objetivo del tipo penal del delito de apremios ilegítimos”.

El general también acusó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago de hacer uso del derecho “a través de un procedimiento irracional e injusto, está afectando mi dignidad y honra, y amenazando mi libertad personal, además de buscar dañar, a través mío, de forma irremediable a la institución de Carabineros de Chile”.

“Recurro ante este Tribunal para garantizar que se me juzgue con apego a un justo y racional procedimiento, sin intervenciones políticas, puesto que el Ministerio Público pretende imputarme un delito que no he cometido de forma cornisiva ni activa. Jamás he permitido, convalidado, autorizado ni aceptado la afectación de la vida, integridad y dignidad de ningún chileno, pero por el ejercicio de mi cargo debí hacer cumplir la Constitución y las Leyes, para así restablecer el Estado de derecho, el orden público y la seguridad interior”, agregó.