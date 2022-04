Cerca de las 19:00 horas de este miércoles, un camión maderero se volcó e impactó a siete vehículos particulares en la Ruta 5 Sur, en el sector de Camarico de la región del Maule.

Según Carabineros, el conductor del vehículo mayor habría perdido el control mientras transitaba por la ruta. Producto de ello, habría ocho personas lesionadas y tres en estado grave.

El hecho también provocó una alta congestión vehicular en la autopista que, según usuarios de redes sociales, se estaría extendiendo por más de 12 horas.

Desde Survías indicaron que el accidente se produjo en el kilómetro 222,5 (dirección sur), sector Camarico, e informaron que personal policial “implementa desvío por interior Camarico y calle de servicio”.

Consultado sobre el tema durante esta mañana en un punto de prensa, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, indicó brevemente que “efectivamente tenemos un accidente durante la noche totalmente extraordinario en el sector de Camarico, que afectó a un camión y a una serie de vehículos”.

No obstante, agregó, “eso es parte de la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y sobre todo de la concesionaria de poder gestionarlo y volver llevar el sistema a unas condiciones normales. Entiendo que ya está repuesto”.

Minutos más tarde, el titular de Obras Públicas, Juan Carlos García, anunció que instruyó a la concesionaria el levantamiento de las barreras del peaje hasta que se descongestione la vía, “para evitar más molestias a las y los conductores”.

El secretario de Estado informó en un hilo de Twitter que “el problema mayor se produjo con poder sacar el camión del lugar, para lo cual se necesitaron tres grúas. Además, hubo derrame de combustible, lo que dificultó las maniobras”.

Ante esta situación, el ministro convocó a una reunión con todos los actores relacionados con el tema “para evaluar el protocolo de acción pensando en entregar el mejor servicio posible”. La información sobre nuevas medidas será entregada tras la reunión de emergencia.

