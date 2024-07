“Soy un guerrero del amor” y “tengo la protección de Dios”: La larga conferencia de prensa de Nicolás Maduro

Maduro citó a una conferencia de prensa en el palacio de Miraflores con medios nacionales y extranjeros.

Una extensa conferencia realizó este miércoles Nicolás Maduro para defender los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo, en donde fue proclamado ganador por el CNE.

Los resultados de los comicios han sido ampliamente cuestionados por la oposición venezolana y por diversos países que han exigido a Maduro trasparentar las actas de votación que lo dan como triunfador.

Esto con base en los resultados publicados en redes por la oposición venezolana, donde el candidato Edmundo González, según sus datos, tendría más del 70% de los votos.

Es así como Maduro citó a una conferencia de prensa en el palacio de Miraflores con medios nacionales y extranjeros.

“Soy un guerrero del amor”, comenzó diciendo Maduro. “No soy un militante del amor, aunque me guste mucho la poesía, no me quedo solo en la poesía alabando el amor, el amor lo llevo a la acción concreta”, aseguró ante los periodistas y personal de las fuerzas armadas.

En ese sentido, Maduro lanzó una fuerte advertencia a lo que denominó como “imperialismo norteamericano”.

“No quisiéramos ir a otras formas de hacer revolución. Lo digo solemnemente desde el poder político. Queremos continuar en el camino que Chávez trazó. Pero si el imperialismo norteamericano y los criminales fascistas nos obligan no me temblará el pulso para llamar al pueblo a una nueva revolución, con otras características”, afirmó.

“Yo no soy cobarde”, reforzó. “Si el imperio quiere avanzar en su plan criminal. Nosotros defenderemos nuestra patria”, declaró.

Maduro aseguró enfático que “tiemblo de amor por Venezuela” y afirmó sin atisbo de dudas que María Corina Machado y Edmundo González debiesen estar, a su juicio, tras las rejas.

“Esa gente debe estar en las rejas, detrás de las rejas. No puede haber un nuevo Leopoldo López o un Guaidó parte dos”, indicó.

Para finalizar, Maduro sacó una biblia y aprovechó de compararse con la historia de “David contra Goliat” y aprovechó de advertir a Estados Unidos.

“Estados Unidos, pudo más David que Goliat. Y yo llevo la honda de David, porque tengo la bendición y protección de Dios y el apoyo y bendición del pueblo”, concluyó.