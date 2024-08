“¡Nobleza obliga!”: Sichel reconoce error tras afirmar que alcaldesa Ríos no lo contactó por agresión en su contra

El candidato por Ñuñoa fue golpeado cuando denunciaba árboles caídos producto del sistema frontal. Luego, reprochó que la jefa comunal no lo había contactado por lo ocurrido y la acusó de deshonesta. Al respecto, Emilia Ríos publicó los mensajes donde le expresó solidaridad.

“¡Nobleza obliga!”. De esta forma Sebastián Sichel reconoció como un error el haber afirmado que la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, no lo contactó por la agresión en su contra.

¿Qué paso?

A principios de esta semana, el candidato por la alcaldía de Ñuñoa se encontraba haciendo un video sobre la antigüedad de los cables y árboles caídos en la comuna, luego del intenso sistema frontal que afectó la semana pasada a la Región Metropolitana.

Sichel estaba ayudando a un vecino con unas ramas de árbol que no fueron podadas. En ese momento un hombre y una mujer se cruzaron en su camino y el sujeto le propinó golpes en la espalda, además de empujarlo.

El agresor quiso escapar, pero fue detenido por funcionarios policiales que llegaron al lugar. Mientras que el candidato fue trasladado a un centro médico para constatar lesiones.

Ríos mostró los pantallazos

Este viernes, en entrevista con Radio Agricultura, Sichel emplazó a Ríos, asegurando que no lo contactó por la agresión que recibió.

“Me preocupan ciertas declaraciones, como las de la alcaldesa Ríos, que dice que condena la violencia y que habló personalmente conmigo, pero nunca habló conmigo, no me llamó. Ella puso en Twitter (actual X) que había hablado conmigo, y esa deshonestidad me parece brutal“, sostuvo.

Fue a través de esa misma red social que la alcaldesa Ríos salió a desmentir a su contrincante en la elección de octubre. “Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte Sebastián Sichel y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste”, indicó.

Luego comentó que, como alcaldesa, tiene “muchas responsabilidades”, y ese día, junto al equipo municipal, estuvieron en terreno enfocados en la emergencia, y preocupada, de la gente que vive en Ñuñoa. “Tal y como lo mencioné ese día, reafirmo mi compromiso con la democracia y mi condena a la agresión que sufriste“, dijo, además de publicar capturas de pantalla de los mensajes que le envió, así como también de las dos llamadas telefónicas.

Lamento tener que hacer esto, pero acá tengo el pantallazo de cuando tomé contacto contigo intentando llamarte @sebastiansichel y los mensajes que te mandé para saber si estabas bien porque no contestaste. Como alcaldesa tengo muchas responsabilidades, ese día, junto al equipo… https://t.co/dRr5K0r8jq pic.twitter.com/uINy7naMC3 — Emilia Ríos Saavedra (@EmiliaRiosS) August 9, 2024

¿Qué dijo Sichel?

Luego que Emilia Ríos realizó la publicación en X, fue el propio Sebastián Sichel quien reconoció el error.

“¡Nobleza Obliga! Revisando los WhatsApp que ingresaron el día de la agresión, efectivamente encontré los mensajes de Emilia Ríos. Quiero contribuir en una política honesta y seré el primero en reconocer un error”, expresó.