El candidato presidencial independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, nuevamente respondió a las palabras del alcalde de La Florida y vocero de la campaña de Joaquín Lavín, Rodolfo Carter, quien lo calificó como “un candidato inventado”.

En esta ocasión, Sichel aseguró, en entrevista con La Tercera, que “yo sé que Joaquín Lavín no es así, por lo mismo, me extraña que su vocero no haya entendido nada de lo que nos pasó el domingo”.

“Ojalá no estemos viendo el viejo juego del policía bueno y el policía malo”, comentó el ex ministro de Desarrollo Social.

En cuanto a los resultados de las pasadas elecciones y cómo esto podría afectar la carrera por la presidencia, Sichel apuntó que “tengo la sensación de que lo que dijeron los electores es que necesitan renovación”.

“Si tú quieres tener un mundo reformista de centro y centroderecha en el futuro debieras hacer una oferta al país para los próximos 30 años, no una de corto plazo que se agota, y eso pasa con los liderazgos de los 90. Siento que lo de Joaquín es adaptación de una historia de la derecha -es el candidato de la UDI- y no una oferta de futuro”.

En cuanto a su pasado como ministro en el actual Gobierno de Sebastián Piñera, el ex presidente del BancoEstado aseguró que no tiene “complejos” por haber participado en el Ejecutivo.

“Fui un ministro bastante bien evaluado en esa condición y soy agradecido de haber llegado a donde no me imaginé en mi vida. No me imaginé en mi vida llegar a ser ministro y que tenga colaboración ciudadana a partir de haber sido ministro del gobierno del presidente Piñera. Y voy a ser crítico cuando crea que una política es incorrecta y voy a defender cuando haya una política correcta”.