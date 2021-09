Críticas y cuestionamientos ha causado en el mundo político el emplazamiento sobre “experiencias vitales” que le hizo el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

En entrevista con Mega, el ex ministro dijo que para ser presidente de la República “se requiere -en mi caso, creo- haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber sido solo diputado en la vida, tener experiencias vitales -yo soy padre-”.

El abandero oficialista, así como su vocera de campaña, la ex subsecretaria Katherine Martorell, ya había cuestionado al también diputado de Convergencia Social (CS) por no haberse titulado en la universidad. Ante este nuevo emplazamiento, Boric respondió: “no tengo el honor de ser padre, pero sí la tranquilidad de no tener padrinos”.

Reacciones

Los dichos de Sichel continuaron causando molestia en distintos personeros políticos de oposición.

La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola calificó como “macabro y cobarde ataque de Sebastián Sichel contra Gabriel Boric; anula a todas las personas q por opción o impedimento biológico no son padres o madres. Me parece una falta de respeto medir las ‘capacidades’ de las personas por su experiencia con la maternidad o paternidad”.

En tanto, el diputado Revolución Democrática Miguel Crispi escribió irónicamente en su cuenta de Twitter: “Sichel mañana: ‘A Boric le faltan tatuajes. Sin esa rebeldía, no se puede gobernar’“. Mientras su colega de CS Gonzalo Winter sostuvo que “Gabriel Boric debería declarar los ataques de Sichel como aportes ante el Servel”.

Quien también reaccionó a los dichos del ex presidente de BancoEstado y empatizó con el candidato del Frente Amplio fue la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.

“Me identifico con cuestionamiento que le hacen a candidato Gabriel Boric. Me han dicho que no puedo ejercer cargo porque no soy mamá, como si eso fuera garantía de ser un/a servidor/a público/a que cumpla su labor. Ojalá las campañas suban el nivel argumentativo, por el bien del país”, afirmó.

Por su parte, el periodista Maticio Weibel, autor de libros como Traición a la patria, señaló: “qué irresponsables los alemanes, Angela Merkel no tiene hijos y los gobernó por años”.

Respuesta de Sichel

Ante la situación, Sichel dijo en su cuenta de Twitter que “al parecer en Mega cortaron esta cuña” y compartió parte del momento en que expresó el polémico emplazamiento.

En el audiovisual, el ex ministro dice que “ser presidente es más que ser dirigente universitario, se requiere mucha experiencia. Se requiere -en mi caso, creo- haber liderado otra cosa que no sea la política, no haber solo diputado en la vida, tener experiencias vitales -yo soy padre-. Creo que la experiencia después de la crisis que estamos viviendo va a ser clave”.

Tras ello, el periodista José Antonio Neme le contrapreguntó si una persona que no ha sido padre no puede ser presidente, a lo que Sichel respondió: “no dije eso, dije que la experiencia es distinta”.

“Su currículum (de Boric) es ocho años de diputado. La crisis que vamos a tener en adelante, económica, la crisis sanitaria, va a requerir tomar decisiones complejas con información compleja que tiene que tener antecedentes necesarios”, sentenció.