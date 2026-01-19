Senapred ordena la evacuación de 5 sectores de la comuna de Penco por incendios forestales

La medida fue comunicada a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envió mensajes de texto a los habitantes de las zonas de Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge.

Durante la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación de distintos sectores de la comuna de Penco, Región del Biobío, debido a la emergencia generada por los incendios forestales activos.

La medida fue comunicada a través del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE), que envió mensajes de texto a los habitantes de las zonas de Santa Rosa, Cosmito, El Boldo, Madesal y San Jorge, solicitando abandonar los lugares de manera preventiva.

Desde Senapred hicieron un llamado a la población a mantener la calma durante el proceso y a seguir las instrucciones entregadas por las autoridades y los equipos de emergencia desplegados en el área.

El organismo también recordó la importancia de considerar a las mascotas al momento de evacuar, incluyendo sus necesidades básicas, mientras continúan las labores de control y monitoreo de los incendios en la zona.