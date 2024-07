“Estoy del lado de mi padre”: Senador Macaya reitera inocencia de su padre, sentenciado por abuso sexual reiterado

Eduardo Macaya fue condenado y sentenciado a seis años de presidio por el delito de por el delito de abuso sexual infantil reiterado. “A mí como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales”, expresó el timonel de la UDI.

El senador y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, reiteró la inocencia de su padre, Eduardo Macaya, quien fue condenado por abuso sexual reiterado.

El viernes pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando, en la Región de O’Higgins, sentenció a Macaya Zentilli por el delito de abuso sexual infantil reiterado, luego de haberlo declarado culpable por dos delitos de abuso sexual contra menores de edad.

Del mismo modo, había sido absuelto de otros dos delitos de la misma índole.

De este modo, el padre del senador fue sentenciado a seis años de presidio por los delitos.

Senador Macaya reitera inocencia

Con anterioridad al dictamen, el timonel de la UDI había expresado que la situación de su padre era dolorosa para la familia, pero que lo apoyaba.

Hoy, en entrevista con Canal 13, volvió a referirse a dichas expresiones. “Esa declaración inicial tenía mucho que ver con el conocimiento que yo tengo de esta causa, con un conocimiento que es familiar, con un conocimiento de conversar con padres de estos niños que compartían una visión respecto a esta causa, una visión respecto de la inocencia de mi padre”, sostuvo.

“Pero cuando hay una definición judicial, yo no soy de los que cuestionan las decisiones de los tribunales de justicia. Ahí hay una defensa legal de mi padre que tiene que asumir eso (…). Yo lo que traté de hacer en esa declaración fue poner una muralla de algo que, por el interés público que tiene mi persona, no terminara contaminando”, agregó.

En ese sentido, el senador aseguró: “Yo cuando hice esa declaración tenía una percepción que sigo manteniendo hasta el día de hoy, una percepción que tiene que ver con haber conversado no solamente con personas que antes que hijos de o familiares, son padres de estos niños, y que salvo una persona en particular, que es la que hace la denuncia, la siguen manteniendo todo hasta el día de hoy, no solamente por la relación familiar, por los antecedentes de peritos, por los antecedentes que se han ventilado en esa causa, pero bueno, es parte de toda la reserva que se tiene que tener”.

Pese a ello, Javier Macaya fue enfático en respetar el fallo. “A mí, como senador, como abogado, me corresponde respetar las decisiones judiciales”, indicó.

“Este es un tema súper doloroso. Para cualquier hijo de una persona que sea acusado de situaciones como esta, verse involucrado en este tipo de situaciones…Evidentemente, yo como hijo de, estoy del lado de mi padre. Tengo una situación de dolor familiar que es compartida, acá no hay ninguna división familiar, no hay personas que se hayan puesto en bandos, porque se han dicho muchas aberraciones, y particularmente en las redes sociales, con poco cuidado”, comentó.