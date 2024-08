Senador Juan Luis Castro (PS): “No tenemos convicción ni ninguna prueba de que haya ganado Nicolás Maduro”

En una entrevista, el parlamentario socialista señaló que mientras “no haya verificación y acreditación de que ganó Maduro, no se puede reconocer".

El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista, aseguró que en Chile no hay “convicción ni pruebas” de que haya ganado Nicolás Maduro en las elecciones en Venezuela.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro como ganador con el 51,95% de los votos, mientras que el candidato de la opositora Plataforma de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, alcanzó el 43,18%.

Sin embargo, diversos países y organizaciones han cuestionado este resultado, entre ellos Chile. “Las elecciones, y las que generan tanta expectación como esta, deben ser absolutamente transparentes y verificables”, dijo el presidente Gabriel Boric hace algunos días.

¿Qué dijo Castro sobre Maduro?

En conversación con Cooperativa, el senador Castro partió señalando que “Chile ha tenido una postura impecable desde el principio, el presidente Boric ha sido taxativo, aunque eso no le gusto a Maduro, que nos sacó a toda la diplomacia de Venezuela”.

En esta línea, recalcó que mientras “no haya verificación y acreditación de que ganó Maduro, no se puede reconocer y ese principio es el que se está siguiendo. (…) No hay actas, hay un consejo electoral (CNE) que sigue diciendo que es Maduro, pero no se valida”.

“Venezuela dice que ganó Maduro, pero nosotros no tenemos convicción en Chile de que haya ganado Maduro, no hay ninguna prueba, y ese es el elemento que sustenta el presidente de la República (Gabriel Boric) y me parece que es razonable”, agregó.

Finalmente, realizó un llamado a la prudencia y a “no precipitar otra proclamación”. “Mientras (no se ratifique) el principio principal, que es que se valide Maduro, no corresponde ir dando más pasos”, cerró el parlamentario socialista.