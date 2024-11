Senador De Urresti califica de “miserable” y “maletero” los dichos de Juan Sutil contra Manuel Monsalve

El senador del PS se refirió a los dichos del expresidente de la CPC sobre la conducta del exsubsecretario del Interior cuando se desempeñaba en el Congreso. En ese contexto, hizo un llamado a respetar la presunción de inocencia.

“Trasnochado, con evidencia del consumo de alcohol y además jugaba en el casino”, fueron algunos de los comentarios del expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, contra Manuel Monsalve, cuando ejercía como diputado y militaba en el Partido Socialista (PS).

El exrepresentante gremial, en una entrevista con Radio Pauta, afirmó que cuando Monsalve estaba en el Congreso, “sus colegas tenían que ir a buscarlo al hotel para que votara a las 12:00 o 13:00 del día”, y añadió que acudía a los recintos de apuestas.

“No sé si al extremo de ser un ludópata o si se rehabilitó, ¿no? Eso lo he conversado con exdiputados y personas en ejercicio, y era una realidad”, agregó Sutil.

Lee también:“Era una realidad”: Juan Sutil cuestiona carácter de Monsalve y asegura que trasnochaba “con evidencia de consumo de alcohol” y que jugaba en el casino

En cuanto a los antecedentes, Sutil cuestionó el nombramiento de Monsalve en la Subsecretaría del Interior: “¿Cómo es posible que un país, un gobierno, un excolega como el Presidente, pongas a una persona con esa trayectoria a cargo de la seguridad nacional?”

Senador Urresti responde a Juan Sutil

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron reacciones en el PS. El senador Alfonso de Urresti, excompañero de militancia de Monsalve, respondió a Sutil en el programa La Redacción de La Tercera, calificando sus comentarios como “miserables y maleteros”. Además, cuestionó la forma en que lo mencionó como un “bebedor empedernido”.

“Eso no se hace. No tiene derecho a hacerlo, y hay que dar un debate. Uno en la vida tiene que ser duro y frontal, pero cuidar la forma y la presunción de inocencia. Eso no aporta en nada”, concluyó.