Sichel interpone querella contra hombre que amenazó con agredir y se burló de candidata a concejala que padece enanismo

El candidato a la alcaldía de Ñuñoa, Sebastián Sichel, presentó una querella por injurias graves en conjunto con la candidata a concejal Fernanda Ulloa, quien fue víctima de amenazas graves a través de redes sociales.

Las amenazas surgieron luego de que un hombre que se encontró con Ulloa en la calle se burlara de ella y amenazara con realizar acciones violentas contra la candidata a concejala que padece enanismo.

“En política no todo vale”, expresó Sichel, exministro de Desarrollo Social, al anunciar la querella.

Además, reafirmó su compromiso de defender la diversidad en Ñuñoa y condenó cualquier tipo de discriminación.

“En Ñuñoa defenderemos a todas las diversidades y no aceptaremos ningún tipo de discriminación”, declaró, instando a los sectores políticos a no fomentar la polarización, el insulto ni la intolerancia.

Sichel también compartió los mensajes ofensivos en sus redes, detallando las amenazas y acusaciones dirigidas a Ulloa.

Por su parte, Fernanda Ulloa reaccionó a la querella y las amenazas, señalando que “la política no es para el insulto ni la polarización”.

Además, reiteró su compromiso de trabajar por un ambiente inclusivo y respetuoso. “Reafirmamos nuestro compromiso de no tolerar discriminación. Trabajaremos para que todos se sientan seguros y respetados“, concluyó.

En política no todo vale. Hoy, junto a @fefaulloa_ hemos presentado una querella por el delito de injurias graves. En #Ñuñoa defenderemos a todas las diversidades y no aceptaremos ningún tipo de discriminación. Espero que todos los sectores políticos condenen esto y no sigan… pic.twitter.com/4eOOuFjl2G

— Sebastián Sichel (@sebastiansichel) October 16, 2024