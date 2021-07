Sebastián Sichel ha sido foco de debate durante esta jornada, luego de que declarara que estará observando quiénes votarán a favor o en contra de los proyectos que buscan un cuarto retiro de fondos previsionales de las AFP.

En conversación con CNN Chile, el diputado Camilo Morán (RN) declaró: “No me gustó mucho la opinión del candidato presidencial. Yo respeto que sea el precandidato de Chile Vamos, pero ese tono amenazante no me agrada”.

En tanto, el diputado Eduardo Durán (RN) manifestó que “los parlamentarios tenemos la soberanía para tomar nuestras propias decisiones. Cualquier mensaje que venga de otro lado se puede deliberar y discutir, pero no imponer. La libertad no se lleva bien con las cadenas”.

Lee también: “Da un paso en falso”: Diputados Morán y Labbé debatieron sobre los dichos de Sichel por un cuarto retiro

Debido a esta tensión, Sichel publicó en su cuenta de Twitter su visión del proyecto del cuarto retiro de fondo previsionales, recalcando que “el retiro es una mala política y destruye las pensiones, por un cálculo electoral y no por el bienestar de las familias”. Y reafirmó que su propuesta sería “aumentar la deuda del Estado y de transferir directo a las familias“.

Hola! Sobre el 4to retiro, soy partidario de aumentar la deuda del Estado y de transferir directo a las familias. Cuando uno es candidato, toma definiciones: el retiro es una mala política y destruye las pensiones, por un cálculo electoral y no por el bienestar de las familias. — SichelPresidente (@sebastiansichel) July 28, 2021

Luego, recalcó que su colación debe unirse y no “seguir bailando al ritmo de la música que pone la izquierda. Estoy seguro de que todos juntos -incluidos los parlamentarios- podemos ofrecerle al país una fórmula que no comprometa las platas de la vejez de los chilenos”.

Lee también: Parlamentarios oficialistas respondieron a advertencia de Sichel por cuarto retiro: “Se pasó ocho pueblos”

Por último, emplazó a los candidatos de oposición a hacerse parte del debate sobre “¿Cuál es el liderazgo que pretenden ofrecerle al país, si en este tipo de conversaciones prefieren esconder la cabeza? La política es liderar, proponer y dialogar. ¿Están disponibles?”, concluyó.