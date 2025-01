Rodrigo Rojas Vade reaparece tras años de silencio: Exconvencional ahora trabaja como conductor de aplicación de transporte

El exconvencional y activista que ganó notoriedad durante el estallido social fue reconocido por un pasajero mientras trabajaba como conductor de Cabify.

Rodrigo Rojas Vade, quien fue una figura mediática durante el Estallido Social y miembro de la Convención Constitucional, ha vuelto a ser noticia tras permanecer fuera del ojo público por casi cuatro años. Su reaparición se dio a conocer a través de un video viral en TikTok.

Rojas Vade saltó a la fama como un activista que aseguró padecer cáncer, una declaración que posteriormente se reveló como falsa.

En 2021, confesó: “Quiero decir la verdad porque ya no puedo sostener esto. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace ocho años por el estigma de la sociedad“.

Esta mentira le costó su lugar en la Convención y lo llevó a enfrentar un proceso judicial, pues había recaudado significativas sumas de dinero mediante donaciones destinadas a tratar su supuesta enfermedad.

Finalmente, fue condenado por el delito de estafa. Desde entonces, poco se sabía sobre su paradero hasta que Nicolás Montenegro, un usuario de TikTok, compartió un sorprendente encuentro con Rojas Vade.

Según relató, solicitó un servicio de transporte a través de una aplicación en el aeropuerto de Santiago durante la madrugada y se encontró con Rojas Vade como conductor de Cabify.

Montenegro describió su aspecto actual como muy distinto al de su época en la Convención. “Está muy barbón, con mucho pelo y más tatuajes en la cabeza”, señaló en el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales.