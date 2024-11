Tenso cruce entre Carter y vecinos de Toma Dignidad tras incendio: Acusan a municipio de iniciar fuego con bombas molotov

Las acusaciones se originaron luego de que Carter, en una entrevista el lunes con Mega, señalara su intención de desalojar a los ocupantes de la toma antes de finalizar su mandato.

En la madrugada de este martes, un grave incendio afectó a la Toma Dignidad, en la comuna de La Florida, consumiendo gran parte de las viviendas construidas con material ligero, según informaron Bomberos.

La tragedia desató una serie de acusaciones entre los vecinos y el alcalde Rodolfo Carter, quien fue señalado por los residentes y dirigentes sociales de haber tenido alguna responsabilidad en el origen del siniestro.

“A nosotros se nos anunció este incendio ayer, a través del alcalde Rodolfo Carter, donde él informa que aquí va a haber una catástrofe grande y que nos quiere sacar”, expresó María José Díaz, dirigente social del sector, en conversación con Chilevisión.

Díaz, junto a otros vecinos, aseguró que el incendio fue provocado por las autoridades municipales, afirmando que el propio alcalde había advertido sobre la posibilidad de un “incendio catastrófico”.

Ante la gravedad de las acusaciones, Rodolfo Carter se dirigió al lugar de los hechos, donde fue duramente cuestionado sobre el origen del incendio. En declaraciones a Mucho Gusto, el alcalde expresó su preocupación por las posibles víctimas fatales o heridas, y negó las versiones que apuntaban al municipio como responsable del inicio del fuego.

“Más allá de la responsabilidad, que queda bastante clara, lo que más nos preocupa es que no haya personas heridas de gravedad o fallecidas”, indicó.

En relación con los rumores que señalaban que funcionarios municipales o personas enviadas por el alcalde habrían lanzado bombas molotov para iniciar el incendio, Carter rechazó las acusaciones.

“Yo no he escuchado ninguna versión así de una institución seria”, afirmó, y añadió que “en la locura de algunos, no faltará quien teorice que, después de la entrevista de ayer, somos nosotros los causantes del incendio. Sería francamente intolerable”.

El alcalde insistió en que desde hace años había advertido sobre los peligros de la toma, mencionando específicamente los riesgos de incendios e inundaciones. Además, destacó que parte de los incendios y la gravedad de los hechos ocurridos durante esta jornada se debe a “grupos radicales” que habitan en el sector.

A pesar de las tensiones, no se han confirmado versiones oficiales sobre el origen del incendio ni de posibles investigaciones al respecto.